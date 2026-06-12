毒駕奪命前早已劣跡累累　張紘愷8年涉毒、詐欺逾10案黑歷史曝光

桃園昨晚毒駕釀重大死傷，30歲男子張紘愷肇事自撞後今凌晨傷重不治。翻閱司法判決發現，他這8年間先後涉犯毒品、詐欺及偽造文書逾10案，假釋出監4個月便又重操舊業，但更令人唏噓的是，他的人生從幼年3歲起便長年伴隨未婚父母的訴訟與家庭失序，幾乎從未遠離法院。

根據歷年民、刑事判決，他在幼年時未婚的父母情感破裂分手，雙方隨後展開長達近20年的司法攻防。生母多次控告生父及其家屬涉及盜領存款、妨害自由、傷害等案件，也主張父親趁她住院期間盜領替張紘愷準備的60萬元教育基金，但法院調查認為帳戶資金流向複雜，且生母本人亦曾使用該帳戶，相關主張均未獲採信。

2018年間，生母向法院請求扶養，要求兒子負擔扶養義務，但法院認定生母於張紘愷成長期間未盡扶養責任，判決免除扶養義務。其後，生母又提起撤銷贈與訴訟，要求返還兒時匯入張紘愷帳戶的112萬5000元，同樣遭法院駁回。法院判決更記載，生母曾在向法院提出的陳報狀中揚言要「找徵信社、殺手對付張家一家5口」，甚至提及張紘愷，因此另涉恐嚇危害安全案件遭判刑。

成年的張紘愷，並未擺脫與司法體系的連結，而是逐漸從家事案件中的孩子，變成刑事案件中的被告。2018年間，他因施用第二級毒品，先後遭新北、台北地方法院判處有期徒刑6月、6月及5月，最後裁定應執行徒刑10月，入監服刑。2019年10月17日，張紘愷假釋出監，2020年2月25日保護管束期滿，刑罰正式執行完畢。但離開司法監督不到4個月，他又開始密集犯案。

根據多份刑事判決，自2020年10月起，張紘愷利用LINE、臉書社團及網路交易平台，以各種理由詐騙被害人財物。他假稱可以協助遊戲退款，誘騙民眾提供手機門號及簡訊驗證碼，再利用驗證程序進行小額付費；也曾謊稱車輛故障急需拖吊費，要求剛認識的網友購買GASH點數卡並交付序號。此外，他還在臉書社團刊登販售iPhone 7、iPhone 8及iPhone 7 Plus等不實訊息，被害人付款後，有人收到空盒子，有人則完全沒有收到商品。

他還假稱可以代辦手機門號過戶，要求民眾支付補貼款、車馬費，甚至取得SIM卡後擅自進行小額消費；也曾假賣洗衣機騙取現金，更向一名14歲少年佯稱可以舊手機加3000元換購新iPhone，成功騙走少年手機及現金。

法院審酌其犯行情節，分別判處2月至6月不等徒刑，最終因超過10件詐欺及偽造文書案件，新北地院於2024年裁定應執行有期徒刑2年10月。

歷次判決中，法官均指出，張紘愷正值青年，本應循正當途徑獲取生活所需，卻一再利用他人信任詐取財物，顯示法治觀念薄弱，且歷經刑罰仍未見悔意。

由公開司法紀錄回頭檢視，張紘愷的人生幾乎沒有離開過法院；幼年時，他的名字出現在父母互告、扶養及財產糾紛的判決裡；成年後，自己成為毒品案件被告；假釋出監僅4個月，又陸續犯下十餘件詐欺及偽造文書案件，在法院與監所之間反覆循環。

犯罪學研究普遍認為，長期處於高衝突家庭環境，可能增加人格發展失衡、信任感不足及衝動控制不佳等風險，但這些因素並非犯罪的必然原因，也不能成為違法行為的理由。

張紘愷近30年的司法紀錄，從童年的家庭官司、青年時期的毒品案件，到假釋後密集實施詐欺，再到昨晚涉嫌毒駕釀重大死傷，自己也傷重不治，卷宗完整記錄累犯反覆觸法的軌跡，也呈現一段長年伴隨家庭失序與司法糾葛的人生歷程。無論成長背景如何，都無法合理化一次次的犯罪選擇，更無法挽回毒駕造成的生命代價。