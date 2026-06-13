挨批縱放 彰化地院押了撞警毒駕犯

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

<a href='/search/tagging/2/彰化' rel='彰化' data-rel='/2/177457' class='tag'><strong>彰化</strong></a>縣警察局溪湖警分局埔鹽分駐所長陳國銘遭施男<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>衝撞，造成右膝臏骨骨裂，左腿嚴重擦挫傷。圖／民眾提供
彰化縣警察局溪湖警分局埔鹽分駐所長陳國銘遭施男毒駕衝撞，造成右膝臏骨骨裂，左腿嚴重擦挫傷。圖／民眾提供

施姓男子毒駕倒車撞警致重傷，被移送偵辦後，彰化地院裁定無保請回，挨批縱放毒駕犯。彰化地檢署提抗告，經台中高分院撤銷原裁定發回重審，彰化地院昨重開羈押庭，訊後以施男有再犯公共危險之虞，並有羈押必要，裁定准以預防性羈押。

警方調查，廿八歲施男六日駕車遭攔查，先倒車衝撞埔鹽分駐所長陳國銘，再急駛企圖逃逸。陳國銘右膝臏骨遭撞裂，強忍疼痛對空開一槍，員警持警棍打破車窗，才打開車門抓出施男壓制。

施男唾液檢驗呈甲基安非他命及依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）陽性反應，涉嫌毒駕，警方依妨害公務、公共危險（毒駕）等罪嫌移送偵辦；檢察官複訊後聲押，彰化地院法官認為，警方未查獲違禁物，施男無逃亡必要，毒駕資料僅初步篩檢報告等，裁定無保請回，彰檢隨即抗告；台中高分院撤銷原裁定，發回彰化地院重審。

彰化地院昨傳喚施男重開羈押庭，訊後裁定准以預防性羈押。彰化地院表示，綜合審查檢察官聲押時迄今所提證據，認涉犯妨害公務及傷害罪嫌疑重大；檢察官抗告後補提的尿液檢驗報告，所檢出的安非他命、甲基安非他命成分濃度，已逾法定公告標準，認為施男有逃亡及反覆實施毒駕之虞裁定羈押。

彰化江姓男子五月底毒駕載運十桶瓦斯桶發生交通事故，檢方聲請預防性羈押，也遭法院駁回，檢抗告後，台中高分院撤銷原裁定發回更裁，彰化地院八日重開羈押庭裁准羈押。

轉任律師的退休法官郭棋湧指出，現行採唾液檢驗施用毒品反應有如快篩，可能有偽陽性，裁定羈押毒駕犯的重要證據在於搜出毒品，若當場搜出即「鐵證如山」，裁定羈押沒冤獄賠償問題，光憑唾液檢驗陽性反應就裁定羈押則「見仁見智」。

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