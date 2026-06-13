無照累犯毒駕釀1死4傷 判12年7月定讞

毒駕案件頻傳，政院修法加重毒駕處罰，肇事致人於死最重將處十二年以下有期徒刑，得併科三百萬元罰金。圖為警方在重要交通路口加強攔檢。記者葉信菉／攝影

男子彭柏超施用「喪屍煙彈」依托咪酯後駕車，在新竹市虎林國中前釀一死四傷車禍，被檢方依毒駕致死、過失傷害罪起訴，法院一、二審依毒駕致死罪判處十二年七月徒刑，案件上訴三審，最高法院駁回，全案定讞。

據了解，彭柏超（卅五歲）高中畢業後沒有工作，廿多歲開始吸毒，吸毒的錢也都靠毒品買賣而來，目前因另案入監服刑。彭有毒品前科，加上無照駕駛傷人，法院以累犯、違反道交條例加重其刑，但他符合自首要件而減刑，最終判十二年七月徒刑。

二○二四年九月十六日，彭柏超駕駛白色賓士車蛇行，行經正值放學時段的虎林國中前，逆向撞上二輛載有孩童的機車，鍾姓婦人（七十一歲）當場死亡，其孫女全身多處骨折、內臟破裂；另名載二個孫子的李姓老翁也被撞，三人同樣多處骨折，釀一死四重傷。

彭柏超未持有駕照，坦承邊吸「喪屍煙彈」邊駕車。一審審理時，檢察官指彭素行不佳，無照又毒駕上路，還曾有酒駕紀錄，多次因毒品案出入監獄，直到前年一月才出監，八個月後就因「邊開車邊吸毒」釀一死四傷慘劇，使被害者家庭破碎、家屬承受莫大悲痛，犯罪情節重大。

調查顯示，彭柏超事發前一天連續施用海洛因、安非他命、Ｋ他命及依托咪酯等六種毒品，還邊吸依托咪酯邊開車，尿液檢驗結果證實有多重用藥行為。

彭柏超審理時認罪，對事故過程與證據能力無異議，坦承吸依托咪酯後會精神恍惚、身體顫抖，且知道會影響駕駛，但仍無法控制吸毒行為，並稱「我是慣性施用」，開車時已恍神，直到撞上電線桿才恢復意識。

一審審酌彭柏超過去除販毒、多次無照駕駛，還被通緝七次，判處十二年七月徒刑，彭和檢察官皆針對量刑上訴。彭表示自己沒錢賠償，若被害人有調解意願，他可以通知家人協助，但也坦言有被害人索賠一千萬元以上，他家人無法辦到。

二審審理時，檢察官認為彭柏超前科累累，才出獄八個月就無照毒駕，還一次施用六種毒品，他是因不得已才「留在原地」，不符合自首動機，應加重改判。

二審維持一審判決，案件上訴最高法院，合議庭認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴。