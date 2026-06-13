撞死路人 毒蟲獲輕判 毒駕奪3命

毒品前科犯張紘愷前晚毒駕飛車街頭，撞死路旁兩行人又撞上紅綠燈桿，車頭全毀，駕駛也傷重不治。記者陳恩惠／翻攝

中央剛宣布擬修法重懲毒駕，前晚卅歲毒品前科犯張紘愷涉毒駕上路，在桃園市拒檢逃逸，高速闖紅燈撞上路邊等紅燈的侯姓與葉姓行人，兩人慘死，張也傷重不治。張尿檢呈安非他命陽性反應，車內也查獲安非他命與吸食器。

張紘愷有多起毒品、詐欺等前科，他三月中旬因吸食安非他命遭判刑四個月，法官認為吸毒主要傷害自身的身心健康，對他人生命、身體、財產等法益，尚無重大明顯實害，加上張自首，予以減刑並得易科罰金。孰料三個月後，張因毒駕害命，也葬送自己生命。

警方表示，前晚八時廿六分在桃園經國路、慈文路口，發現白色轎車行駛不穩，開車的張紘愷拒檢，猛踩油門逃逸，張多次闖紅燈、蛇行，在春日路、經國路高速逃竄，警追車攔截；追逐約三公里後，張駕車在經國路、天祥三街口失控打滑，高速撞上路口人行道上六十歲侯姓、六十五歲葉姓男子，再撞上路旁燈桿與變電箱。

張的車輛不僅車頭全毀，引擎也噴飛到路旁。侯男頭部大面積撕裂傷，四肢開放性骨折，葉男頭部多處撕裂傷，右腿斷肢，兩人倒臥血泊，當場無呼吸心跳，送醫後宣告不治。檢昨相驗兩人因創傷性休克、中樞神經休克死亡。張受困駕駛座，救出後昨凌晨一時也宣告不治，檢將擇期解剖。

張男車尾有黑色擦撞痕跡，桃園警分局長王智民回應，警車車頭左側與張男車尾右側在事故前一秒有碰撞，原因是張男為甩掉員警，一路蛇行，相關證據都交給檢察官，配合調查。桃園地檢署檢察官杜敏瑜昨早會同法醫現場勘驗，釐清撞擊位置、車輛行駛軌跡和相關跡證。有民眾自發性送花到事故地點哀悼，痛斥「毒駕要死就去死，要判重一點，不要讓別人家庭破碎」。

昨早有人到敏盛醫院外事故地點獻花追悼，痛批毒駕害死人。記者張裕珍／攝影

葉姓男子前晚赴敏盛醫院探病，離開時遭遇橫禍；事故發生後，因身分無法確認，護理師拿照片尋人，住院家人得知後，當場崩潰大哭。侯姓男子前晚赴醫院看診，領藥後離開時遇劫，現場散落藥品。侯妻在相驗時，情緒激動，數度掩面痛哭。

毒駕事件不斷，台灣安全駕駛監督聯盟等交通團體昨發聯合聲明，痛批「毒駕即謀殺」，呼籲行政院盡速訂定防撞車阻國家標準，國外早有規範，針對高風險路口與行人密集處，應修法賦予設置實體安全屏障設施的法律強制性；從源頭打擊毒品流入社會、強化查緝，透過教育讓全民認知毒品危害。

行政院長卓榮泰昨天在台南表示，毒駕致死傷或連續再犯者，都應該要從重量刑，不以毒品的級次來做分別，這樣才能有效遏止毒駕。