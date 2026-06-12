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新北三重男開車撞電線桿 恍惚倒地驗出毒品遭逮
新北市三重區三和路一帶今天下午放學時段，一輛客車自撞電線桿，撞車後駕駛精神恍惚倒在地上。警方獲報到場實施唾液篩檢測試，呈愷他命陽性反應，立即依公共危險罪逮捕送辦。
民眾今天在網路上po出影音，指今天下午放學時段有車輛撞上路口電線桿，影片顯示駕駛看似精神恍惚並癱軟倒在地上，嚇壞周邊民眾。
新北市警察局三重分局指出，下午4時許獲報三重區三和路一帶有車輛自撞電線桿，幸無人受傷。警方到場後發現44歲黃姓駕駛無傷勢，也未波及周邊民眾。
員警發現黃男精神狀況不穩定，實施唾液篩檢測試，結果呈第三級毒品愷他命陽性反應，當場將黃男逮捕返所偵辦，訊後依公共危險罪移送新北地檢偵辦，並依規定製單舉發查扣車輛。
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