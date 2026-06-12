快訊

高雄化學材料工廠爆炸！烈焰濃煙竄天 目擊者驚呼別靠近：連水溝都有易燃物

資產多狂？馬斯克成史上首位兆美元富豪 身價比台灣GDP還高

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／桃園毒駕撞死人有內情？警方承認事故前一秒有擦撞

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園男子張紘愷昨天吸毒開車上路，為躲警方追捕，在街頭飛車逃亡，結果不僅撞死2名路人，自己也傷重不治；警方今定調是張男失控衝撞釀悲劇，但釋出的追逐影片引發民眾質疑案情不單純，懷疑張嫌車輛失控前有被警車追撞。桃園分局長王智民回應，事發前一秒有擦撞，案件由檢察官調查中。

據了解，張男昨晚在桃園區春日、經國路口遇小檜溪派出所員警攔查，因持毒心虛逃跑，沿途經過經國路、慈文路、春日路和南通路後，又在繞回經國、春日路一帶，最後在經國路敏盛醫院旁發生事故。

警方今早釋出警匪追逐影片，強調張男頑強抵抗，還試圖衝撞員警車輛，痛批毒駕零容忍，但有網友比對事故前幾秒畫面與事故後照片，發現張男車尾多了黑色擦撞痕跡，懷疑是被警車黑色車頭碰撞留下，也懷疑事件並非車輛失控那麼單純。

另外，今天中午臉書粉絲團也疑似桃園分局的匿名網友投稿，內容稱昨天追捕行動中有2人辦案常不顧民眾安危，常把追車當成家常便飯，「原本大家都只是聽說，沒想到昨天真的出事了」，希望2人勇敢站出來向家屬說明。

王智民坦言警車車頭左側與張男車尾右側在事故前一秒有擦撞，原因是張男為甩掉員警，一路蛇行。

王智民指出，經國路有三個車道，張男原本開在最內側車道，員警開在中間車道，雙方行經敏盛醫院時，張男突然從最內側往外側切，所以發生擦撞，擦撞後才撞向路邊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園毒駕事件，張男的車尾在事故後有明顯黑色擦撞痕跡。記者陳俊智／翻攝
桃園毒駕事件，張男的車尾在事故後有明顯黑色擦撞痕跡。記者陳俊智／翻攝

桃園毒駕事件，張男的車尾在事故前幾秒還是乾淨的白色。記者陳俊智／翻攝
桃園毒駕事件，張男的車尾在事故前幾秒還是乾淨的白色。記者陳俊智／翻攝

桃園 警車 毒駕

延伸閱讀

桃園毒駕拒檢醫院前失控撞死2行人…肇事男也不治 檢警今勘驗

影／桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

毒駕拒檢逃逸撞死2行人…車內有安毒檢測陽性 依公共危險、毒品及過失致死罪送辦

警匪追逐 疑毒駕撞死2行人 駕駛重傷

相關新聞

提高刑度嚴懲！毒駕致死 累犯可處無期刑

行政院會昨通過刑法及陸海空軍刑法修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度，毒駕者將處五年以下有期徒刑、得併科五十萬元以下罰金；肇事致人於死將處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金。

毒駕拒檢畏罪逃衝撞行人釀2死 車內有安毒檢測陽性依過失致死送辦

桃園市區昨晚發生重大死亡車禍，桃園警方巡邏發現一輛白色轎車疑似危險駕駛，上前示意停車受檢，駕駛拒檢高速逃逸，沿途闖紅燈、蛇行，最終衝撞2名停等號誌行人釀2死；警方檢測發現張姓駕駛唾液呈現安非他命陽性反應，全案將依公共危險、毒品及過失致死等罪送辦。

竹市高翠路氣爆鑑定完成！ 梁柱受損、周邊5戶全面檢測

新竹市高翠路9日發生重大瓦斯氣爆，造成2死2傷。新竹市府完成建築物緊急安全評估與結構鑑定，確認事故戶梁柱受損，將盡速施作緊急支撐及拆除危險構造物。市長高虹安指示跨局處動員，除協助受災戶安置外，也將協助後續代位求償與家園重建。

獨／桃園毒駕撞死人有內情？警方承認事故前一秒有擦撞

桃園男子張紘愷昨天吸毒開車上路，為躲警方追捕，在街頭飛車逃亡，結果不僅撞死2名路人，自己也傷重不治；警方今定調是張男失控衝撞釀悲劇，但釋出的追逐影片引發民眾質疑案情不單純，懷疑張嫌車輛失控前有被警車追撞。桃園分局長王智民回應，事發前一秒有擦撞，案件由檢察官調查中。

台中梧棲自撞奪2命！車內搜出K毒 高大成揭密「毒駕狂飆」恐怖真相

台中梧棲昨天傍晚發生2死1傷自撞車禍，警方在車內搜出初篩為毒品愷他命（K他命）的白色粉末，倖存乘客也檢出毒品陽性。對此，中山附醫法醫科主任高大成說，K他命又被叫做「高速公路」，作用快速；另一種毒品安非他命則使人失去理智，自認如無敵鐵金剛，車越開越快。

相約酒店化恩怨竟談崩 他怒朝友人腿部開3槍被捕

台北市大安區忠孝復興商圈一家酒店，9日凌晨發生槍擊案，黃姓男子與朱姓男子原是友人，近日因故發生糾紛，雙方當天在友人陪同下聚餐飲宴，隨後又轉往酒店續攤，原本要化解恩怨，不料酒後再度爆發口角，朱男一怒之下竟掏槍朝黃男腿部連開3槍，隨即逃逸。警方昨天中午在台中火車站逮獲朱男，正追查槍枝下落及幕後是否另有共犯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。