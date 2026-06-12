獨／桃園毒駕撞死人有內情？警方承認事故前一秒有擦撞

桃園男子張紘愷昨天吸毒開車上路，為躲警方追捕，在街頭飛車逃亡，結果不僅撞死2名路人，自己也傷重不治；警方今定調是張男失控衝撞釀悲劇，但釋出的追逐影片引發民眾質疑案情不單純，懷疑張嫌車輛失控前有被警車追撞。桃園分局長王智民回應，事發前一秒有擦撞，案件由檢察官調查中。

據了解，張男昨晚在桃園區春日、經國路口遇小檜溪派出所員警攔查，因持毒心虛逃跑，沿途經過經國路、慈文路、春日路和南通路後，又在繞回經國、春日路一帶，最後在經國路敏盛醫院旁發生事故。

警方今早釋出警匪追逐影片，強調張男頑強抵抗，還試圖衝撞員警車輛，痛批毒駕零容忍，但有網友比對事故前幾秒畫面與事故後照片，發現張男車尾多了黑色擦撞痕跡，懷疑是被警車黑色車頭碰撞留下，也懷疑事件並非車輛失控那麼單純。

另外，今天中午臉書粉絲團也疑似桃園分局的匿名網友投稿，內容稱昨天追捕行動中有2人辦案常不顧民眾安危，常把追車當成家常便飯，「原本大家都只是聽說，沒想到昨天真的出事了」，希望2人勇敢站出來向家屬說明。

王智民坦言警車車頭左側與張男車尾右側在事故前一秒有擦撞，原因是張男為甩掉員警，一路蛇行。

王智民指出，經國路有三個車道，張男原本開在最內側車道，員警開在中間車道，雙方行經敏盛醫院時，張男突然從最內側往外側切，所以發生擦撞，擦撞後才撞向路邊。

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桃園毒駕事件，張男的車尾在事故後有明顯黑色擦撞痕跡。記者陳俊智／翻攝