台中梧棲自撞奪2命！車內搜出K毒 高大成揭密「毒駕狂飆」恐怖真相

台中梧棲昨天傍晚發生2死1傷自撞車禍，警方在車內搜出初篩為毒品愷他命（K他命）的白色粉末，倖存乘客也檢出毒品陽性。對此，中山附醫法醫科主任高大成說，K他命又被叫做「高速公路」，作用快速；另一種毒品安非他命則使人失去理智，自認如無敵鐵金剛，車越開越快。

警方在變形翻覆的車內搜出白色粉末，初篩呈K他命陽性反應，倖存的乘客唾液快篩也呈毒品陽性。目前警方除鎖定競速車輛追查，也將報請檢方相驗，釐清身亡的駕駛是否涉及「毒駕」狂飆害命。

高大成說，K他命在吸食後，約5分鐘就會興奮，有人會說，覺得好像靈魂出竅；被稱為「喪屍煙彈」的依托咪酯，吸食後有3到10分鐘會不知人事，代謝時間僅5、6小時，執法比較困難點在於很多人毒駕後躲起來5、6小時，就篩驗不到。

高大成指出，現在毒品氾濫，原因是取得容易，尤其依托咪酯，很多原料就是中國大陸來的，現在中國大量傾銷台灣，政府一定要從境外阻斷，境內清除。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影