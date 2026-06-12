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相約酒店化恩怨竟談崩 他怒朝友人腿部開3槍被捕

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市大安區忠孝復興商圈一家酒店，9日凌晨發生槍擊案，黃姓男子與朱姓男子原是友人，近日因故發生糾紛，雙方當天在友人陪同下聚餐飲宴，隨後又轉往酒店續攤，原本要化解恩怨，不料酒後再度爆發口角，朱男一怒之下竟掏槍朝黃男腿部連開3槍，隨即逃逸。警方昨天中午在台中火車站逮獲朱男，正追查槍枝下落及幕後是否另有共犯。

警方調查，槍擊案發生在9日凌晨4時許，黃男、朱男原本相識，近期因糾紛結怨，9日一群人先聚餐喝酒，再到酒店續攤，疑似想替雙方居中協調，未料眾人酒後氣氛失控，黃、朱兩人再度吵起來，朱男不滿，持槍朝黃男腿部射擊3槍後逃逸。

警方連日追緝，昨天中午在台中火車站查獲朱男，另已帶回多名涉案人員釐清案情。朱男供稱犯案槍枝已丟棄，警方不排除避重就輕，將持續追查槍枝流向、犯案動機及相關涉案人。

宋姓主嫌落網。記者廖炳棋／翻攝
宋姓主嫌落網。記者廖炳棋／翻攝

槍手及友人離開酒店現場。記者廖炳棋／翻攝
槍手及友人離開酒店現場。記者廖炳棋／翻攝

救護人員到場。記者廖炳棋／翻攝
救護人員到場。記者廖炳棋／翻攝

北市 酒店 槍擊

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