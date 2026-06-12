曾送麵包安撫哭鬧童！新竹麵包夫妻氣爆亡 兒女悲慟發文：來不及說再見

新竹市高翠路9日凌晨便當店發生氣爆事故，全美麵包店吳姓負責人及妻子因遭波及不幸離世。消息傳出後，地方居民及老顧客震驚不捨，紛紛湧入店家臉書粉絲專頁留言悼念。夫妻倆的兒女今天也透過粉專發文悲痛表示，父母「一生低調默默行善，卻也在凌晨默默地走了，來不及說再見」。

全美麵包店在高翠路經營多年，是不少在地居民的共同記憶。子女在臉書發文指出，他們身兼店家小編，也是老闆與老闆娘的兒子、女兒，因工作繁忙已許久未更新粉專，未料再次發文竟是向外界告知父母離世的消息。

家屬表示，6月9日凌晨高翠路發生難以想像的氣爆事件，父母因遭受氣爆波及，不幸雙雙離世。這幾天收到許多客人的訊息與關心，有人難過落淚，有人主動詢問是否需要協助，甚至還有曾經在店內賒帳的客人特地前來還款。

家屬說，「從你們的回應，讓我們知道了爸爸媽媽是個很溫暖的人」，也深深感受到大家對父母的不捨，因此決定公開治喪資訊，讓想前來致意的親友與顧客能陪伴父母走完人生最後一程。

家屬表示，6月14日前靈堂設於新竹市立殯儀館212靈堂，15日至17日移至106靈堂，18日上午9時於景行廳舉行告別式，並懇辭奠儀，希望大家將心意化為祝福，「祝福大家平安、健康」。

貼文曝光後，大批網友湧入留言區表達哀悼與不捨。有人表示「老闆跟老闆娘都是笑臉迎人」、「常常去買麵包，看到新聞真的不敢相信」；也有老顧客回憶，夫妻倆待人親切，有時還會主動送麵包給孩子，是街坊鄰里公認的好人。

一名網友留言指出，家中長輩曾因機車故障帶著孩子到附近修車，孩子哭鬧不休時，是老闆娘主動拿麵包安撫並幫忙照顧，讓家人至今難忘；另有顧客回憶，夫妻倆十分喜愛動物，店內飼養的西施犬所生的小狗，曾陪伴自己長達16年。

新竹市高翠路9日凌晨便當店發生氣爆事故，全美麵包店吳姓負責人及妻子因遭波及不幸離世。圖／取自全美麵包店粉絲頁