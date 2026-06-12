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騎士神情有異遭攔查毒駕現形 北檢聲押獲准
北市大安分局員警昨天凌晨在臥龍街攔查蔡姓機車騎士，查獲甲基安非他命及沾有依托咪酯電子煙主機，檢測出安非他命陽性反應，當場逮捕送辦；北檢訊後向法院聲押蔡男獲准。
檢警調查，蔡男於11日凌晨零時25分許，騎乘普通重型機車行經台北市大安區臥龍街188巷口時，因形跡可疑、神情有異，被大安分局員警攔查，當場發現蔡男持有甲基安非他命5包及沾有依托咪酯電子煙主機，隨即將蔡男逮捕。
警方對蔡男施以毒品唾液試劑快篩，檢測結果呈第二級毒品安非他命陽性反應，解送台北地檢署偵辦；檢察官訊問後，認為蔡男涉犯刑法危險駕駛罪嫌重大，且有反覆實施毒駕同一犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。
北檢表示，將持續結合警察機關強力查緝毒駕，對於漠視公共安全的毒駕行為，必依法從嚴從重追訴，絕不寬貸，以杜絕毒駕風氣蔓延，守護國人生命財產安全。
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