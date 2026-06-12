騎士神情有異遭攔查毒駕現形 北檢聲押獲准

曾有多項前科的男子張紘愷，昨天涉嫌吸毒後開車上路，為躲警方追捕，在街頭飛車撞死2名路人，自己也傷重不治。然而張男今年3月中旬，才因吸食二級毒品安非他命遭判刑4月。當時張男因另起販毒案，主動向檢警表示自己吸毒，被法官認定符合自首減刑之規定而予以輕判。

2026-06-12 16:03