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桃園男子疑毒駕奪走2路人性命 今年3月才因吸安判4月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

曾有多項前科的男子張紘愷，昨天涉嫌吸毒後開車上路，為躲警方追捕，在街頭飛車撞死2名路人，自己也傷重不治。然而張男今年3月中旬，才因吸食二級毒品安非他命遭判刑4月。當時張男因另起販毒案，主動向檢警表示自己吸毒，被法官認定符合自首減刑之規定而予以輕判。

判決指出，當時30歲張男是在警方偵辦另件販賣毒品案件時，主動坦承近期內曾在住處施用安非他命，之後至地檢署複訊時依然坦承吸毒，被法官認定為對於未發覺之罪自首而接受裁判，因此依刑法相關規定予以減刑。

當下法官認為，張男曾因施用毒品接受戒毒處遇，理應知所警惕遠離毒害，仍違法再次施用毒品，顯見其戒毒意志力不堅，當值非難；但吸毒所生的危害，多以自戕身心健康為主，對於他人生命、身體、財產等法益，尚無重大明顯之實害。

法官指出，吸毒者多有成癮性及心理依賴，其犯罪心態與一般刑事犯罪的本質有別，犯罪動機非難性較低，加上張男為主動自首犯罪，因此予以減刑並得易科罰金。不料僅事隔3個月，張男竟疑似毒駕上路，連同自身奪走3命，讓人不勝唏噓。

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男子張紘愷昨天涉嫌毒駕撞死2名路人，自己也傷重不治，他今年3月中旬才因自首吸安獲法院輕判，不料竟毒駕闖下大禍。圖／聯合報系資料照片
男子張紘愷昨天涉嫌毒駕撞死2名路人，自己也傷重不治，他今年3月中旬才因自首吸安獲法院輕判，不料竟毒駕闖下大禍。圖／聯合報系資料照片

桃園 毒駕

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