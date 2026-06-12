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毒駕撞死2行人自己也喪命 桃檢相驗揭死因、犯保協助家屬扣押財產

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區昨晚發生男子毒駕撞死2行人重大事故，桃園地檢署外勤檢察官今天上午率同法醫先到事故現場勘驗，釐清撞擊位置、車輛行進軌跡和相關跡證，隨即先後前往三家醫院相驗，2行人分別因創傷性休克、中樞神經休克死亡，至於肇事張男將擇期解剖鑑定。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，昨晚事發後接獲警方通報，立即啟動重大案件偵辦機制，檢察長張春暉隨即指派主任檢察官陳淑蓉、檢察官杜敏瑜指揮桃園警分局偵辦，並同步通知犯罪被害人保護協會台灣桃園分會進駐關懷家屬，提供慰問金及律師協助扣押被告財產等法律服務，維護被害人及家屬權益。

檢察官率法醫於上午11時和12時餘先後抵達聖保祿醫院及部立桃園醫院，桃檢說明，檢察官率法醫相驗後認定，65歲葉姓被害男子因車禍撞擊，造成頭部等多處受傷出血，引發創傷性休克死亡；60歲侯姓被害男子則因頭部等多處受傷出血，造成中樞神經休克死亡。

至於肇事張紘愷送醫搶救今凌晨仍宣告不治，由於張的尿液檢驗呈現安非他命陽性反應，檢察官將擇期進行解剖鑑定，進一步釐清確切死因，以及相關案情。

犯保桃園分會主任林春子與同仁均在場陪伴家屬；針對重大交通事故，林春子強調目前優先任務是表達關懷慰問，並協助家屬針對肇事者的財產進行調查，必要時將透過法律程序申請假扣押以保障權益。

林春子表示，考慮家屬正處於極度悲傷的階段，協會採取先處理後事再進行後續法律諮詢的策略，並承諾將建立長期的聯繫管道，她也說明在悲劇發生初期，專業機構如何平衡行政協助、法規保護與心理撫慰的多重需求，同步調查肇事駕駛財產狀況，必要時先向法院聲請假扣押。

至於這起遭毒駕男子撞死的重大犯罪被害事件，犯保協會將透過審議會決議發給單筆定額新台幣180萬元「遺屬補償金」，若家屬有經濟困難，犯保協會另外會依個案評估發給數千元不等的「緊急慰問金」。

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桃園地檢署外勤檢察官杜敏瑜率法醫及警方鑑識人員先後前往聖保祿醫院及部桃進行葉姓、侯姓２行人的相驗。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署外勤檢察官杜敏瑜率法醫及警方鑑識人員先後前往聖保祿醫院及部桃進行葉姓、侯姓２行人的相驗。記者陳恩惠／攝影

桃檢昨晚一接獲通報，立刻啟動重大案件偵辦機制，檢察長張春暉指派主任檢察官陳淑蓉、檢察官杜敏瑜指揮，同步通知犯罪被害人保護協會台灣桃園分會進駐關懷家屬。記者陳恩惠／翻攝
桃檢昨晚一接獲通報，立刻啟動重大案件偵辦機制，檢察長張春暉指派主任檢察官陳淑蓉、檢察官杜敏瑜指揮，同步通知犯罪被害人保護協會台灣桃園分會進駐關懷家屬。記者陳恩惠／翻攝

犯保協會台灣桃園分會主任林春子（右）說，考慮家屬正處於極度悲傷的階段，協會採取先處理後事再進行後續法律諮詢。記者陳恩惠／翻攝
犯保協會台灣桃園分會主任林春子（右）說，考慮家屬正處於極度悲傷的階段，協會採取先處理後事再進行後續法律諮詢。記者陳恩惠／翻攝

桃園地檢署外勤檢察官杜敏瑜率法醫及警方鑑識人員先後前往聖保祿醫院及部桃進行葉姓、侯姓２行人的相驗。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署外勤檢察官杜敏瑜率法醫及警方鑑識人員先後前往聖保祿醫院及部桃進行葉姓、侯姓２行人的相驗。記者陳恩惠／攝影

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