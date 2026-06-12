毒駕撞死2行人自己也喪命 桃檢相驗揭死因、犯保協助家屬扣押財產
桃園市桃園區昨晚發生男子毒駕撞死2行人重大事故，桃園地檢署外勤檢察官今天上午率同法醫先到事故現場勘驗，釐清撞擊位置、車輛行進軌跡和相關跡證，隨即先後前往三家醫院相驗，2行人分別因創傷性休克、中樞神經休克死亡，至於肇事張男將擇期解剖鑑定。
桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，昨晚事發後接獲警方通報，立即啟動重大案件偵辦機制，檢察長張春暉隨即指派主任檢察官陳淑蓉、檢察官杜敏瑜指揮桃園警分局偵辦，並同步通知犯罪被害人保護協會台灣桃園分會進駐關懷家屬，提供慰問金及律師協助扣押被告財產等法律服務，維護被害人及家屬權益。
檢察官率法醫於上午11時和12時餘先後抵達聖保祿醫院及部立桃園醫院，桃檢說明，檢察官率法醫相驗後認定，65歲葉姓被害男子因車禍撞擊，造成頭部等多處受傷出血，引發創傷性休克死亡；60歲侯姓被害男子則因頭部等多處受傷出血，造成中樞神經休克死亡。
至於肇事張紘愷送醫搶救今凌晨仍宣告不治，由於張的尿液檢驗呈現安非他命陽性反應，檢察官將擇期進行解剖鑑定，進一步釐清確切死因，以及相關案情。
犯保桃園分會主任林春子與同仁均在場陪伴家屬；針對重大交通事故，林春子強調目前優先任務是表達關懷慰問，並協助家屬針對肇事者的財產進行調查，必要時將透過法律程序申請假扣押以保障權益。
林春子表示，考慮家屬正處於極度悲傷的階段，協會採取先處理後事再進行後續法律諮詢的策略，並承諾將建立長期的聯繫管道，她也說明在悲劇發生初期，專業機構如何平衡行政協助、法規保護與心理撫慰的多重需求，同步調查肇事駕駛財產狀況，必要時先向法院聲請假扣押。
至於這起遭毒駕男子撞死的重大犯罪被害事件，犯保協會將透過審議會決議發給單筆定額新台幣180萬元「遺屬補償金」，若家屬有經濟困難，犯保協會另外會依個案評估發給數千元不等的「緊急慰問金」。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。