快訊

高雄民生醫院爆院內「本土登革熱群聚」感染 5人確診急降載防疫

喝到天亮！香酥鴨老闆撞死女清潔員「沒道歉也沒賠償」 國民法官判7年9月

桃園毒駕撞死探病男…護理師拿照片尋人 家屬躺病床聞訊崩潰大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市高翠路氣爆鑑定完成！ 梁柱受損、周邊5戶全面檢測

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市高翠路9日發生重大瓦斯氣爆，造成2死2傷。新竹市府完成建築物緊急安全評估與結構鑑定，確認事故戶梁柱受損，將盡速施作緊急支撐及拆除危險構造物。市長高虹安指示跨局處動員，除協助受災戶安置外，也將協助後續代位求償與家園重建。

新竹市東區高翠路239號發生嚴重瓦斯氣爆事故，造成民眾傷亡及財產損失。高虹安第一時間前往現場了解災情，並指示市府啟動跨局處應變機制，全力投入救災、建築安全評估、災害調查及後續復原工作。

高虹安表示，市府除立即展開救援外，也由秘書長張治祥代表慰問罹難者家屬並發放慰問金，同步協助受災住戶安置與生活照顧。未來將持續追蹤建築安全狀況，並秉持「從速、從優、從寬」原則協助住戶重建家園，透過法律及行政機制爭取相關權益，包括協助辦理代位求償。

消防局指出，火災調查科已完成現場勘查及氣爆原因初步鑑定，為進一步釐清事故原因及責任歸屬，已依法報請新竹地方檢察署檢察官實地勘驗。後續調查鑑定報告及相關物證將移送司法機關，消防局也將全力配合檢方偵辦。

都發處表示，事故發生當天即會同新竹市建築師公會前往現場勘查，10日經檢察官同意後進入事故建築物進行調查，11日再邀集新竹市建築師公會及台北市土木技師公會辦理建築物緊急安全評估，針對起爆點及周邊建物進行詳細檢視。

工務處指出，由台北市土木技師公會理事長賴建宏率領多位結構專業技師進行評估，發現氣爆戶屋內梁柱已受損，建議先施作緊急支撐，並針對高翠路235號至243號共5戶建築物進一步辦理結構鑑定，以確認建物安全狀況。

市府表示，將依專業建議盡速進行緊急支撐工程，並同步拆除受損二樓女兒牆及傾倒鐵皮等危險構造物，以降低二次災害風險。後續也將持續掌握現場及建築安全情形，配合司法調查進度推動復原工作，並與住戶保持密切聯繫，提供必要協助，全力守護市民生命財產安全。

台北市土木技師公會理事長賴建宏率領多位結構專業技師進行評估，發現氣爆戶屋內梁柱已受損，建議先施作緊急支撐，並針對高翠路235號至243號共5戶建築物進一步辦理結構鑑定。圖／新竹市政府提供
台北市土木技師公會理事長賴建宏率領多位結構專業技師進行評估，發現氣爆戶屋內梁柱已受損，建議先施作緊急支撐，並針對高翠路235號至243號共5戶建築物進一步辦理結構鑑定。圖／新竹市政府提供

台北市土木技師公會理事長賴建宏率領多位結構專業技師進行評估，發現氣爆戶屋內梁柱已受損，建議先施作緊急支撐，並針對高翠路235號至243號共5戶建築物進一步辦理結構鑑定。圖／新竹市政府提供
台北市土木技師公會理事長賴建宏率領多位結構專業技師進行評估，發現氣爆戶屋內梁柱已受損，建議先施作緊急支撐，並針對高翠路235號至243號共5戶建築物進一步辦理結構鑑定。圖／新竹市政府提供

台北市土木技師公會理事長賴建宏率領多位結構專業技師進行評估，發現氣爆戶屋內梁柱已受損，建議先施作緊急支撐，並針對高翠路235號至243號共5戶建築物進一步辦理結構鑑定。圖／新竹市政府提供
台北市土木技師公會理事長賴建宏率領多位結構專業技師進行評估，發現氣爆戶屋內梁柱已受損，建議先施作緊急支撐，並針對高翠路235號至243號共5戶建築物進一步辦理結構鑑定。圖／新竹市政府提供

高虹安 新竹 氣爆

延伸閱讀

震碎整條街 新竹高翠路凌晨氣爆 7戶18人受影響

新竹氣爆畫面曝光 火球衝天、碎片四散 住戶驚喊「這是地獄嗎？」

影／新竹高翠路氣爆疑桶裝瓦斯外洩？驚悚火光影片曝光

新竹氣爆2死！麵包店老夫妻送醫不治 疑便當店瓦斯整夜蓄積引爆

相關新聞

提高刑度嚴懲！毒駕致死 累犯可處無期刑

行政院會昨通過刑法及陸海空軍刑法修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度，毒駕者將處五年以下有期徒刑、得併科五十萬元以下罰金；肇事致人於死將處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金。

毒駕拒檢畏罪逃衝撞行人釀2死 車內有安毒檢測陽性依過失致死送辦

桃園市區昨晚發生重大死亡車禍，桃園警方巡邏發現一輛白色轎車疑似危險駕駛，上前示意停車受檢，駕駛拒檢高速逃逸，沿途闖紅燈、蛇行，最終衝撞2名停等號誌行人釀2死；警方檢測發現張姓駕駛唾液呈現安非他命陽性反應，全案將依公共危險、毒品及過失致死等罪送辦。

竹市高翠路氣爆鑑定完成！ 梁柱受損、周邊5戶全面檢測

新竹市高翠路9日發生重大瓦斯氣爆，造成2死2傷。新竹市府完成建築物緊急安全評估與結構鑑定，確認事故戶梁柱受損，將盡速施作緊急支撐及拆除危險構造物。市長高虹安指示跨局處動員，除協助受災戶安置外，也將協助後續代位求償與家園重建。

桃園男子疑毒駕奪走2路人性命 今年3月才因吸安判4月

曾有多項前科的男子張紘愷，昨天涉嫌吸毒後開車上路，為躲警方追捕，在街頭飛車撞死2名路人，自己也傷重不治。然而張男今年3月中旬，才因吸食二級毒品安非他命遭判刑4月。當時張男因另起販毒案，主動向檢警表示自己吸毒，被法官認定符合自首減刑之規定而予以輕判。

毒駕撞死2行人自己也喪命　桃檢相驗揭死因、犯保協助家屬扣押財產

桃園市桃園區昨晚發生男子毒駕撞死2行人重大事故，桃園地檢署外勤檢察官今天上午率同法醫先到事故現場勘驗，釐清撞擊位置、車輛行進軌跡和相關跡證，隨即先後前往三家醫院相驗，2行人分別因創傷性休克、中樞神經休克死亡，至於肇事張男將擇期解剖鑑定。

桃園毒駕撞死探病男！護理師拿照片尋人 家屬躺病床聞訊崩潰大哭

桃園男子張紘愷昨天吸毒開車上路，為躲警方追捕，在街頭飛車逃亡，不僅撞死2名路人，自己也傷重不治；被撞的葉姓男子昨天到醫院探望家人，結束離開時遭遇橫禍，由於身分無法確認，醫院護理師拿著照片尋人，住院家人得知後情緒崩潰大哭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。