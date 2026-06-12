竹市高翠路氣爆鑑定完成！ 梁柱受損、周邊5戶全面檢測

新竹市高翠路9日發生重大瓦斯氣爆，造成2死2傷。新竹市府完成建築物緊急安全評估與結構鑑定，確認事故戶梁柱受損，將盡速施作緊急支撐及拆除危險構造物。市長高虹安指示跨局處動員，除協助受災戶安置外，也將協助後續代位求償與家園重建。

新竹市東區高翠路239號發生嚴重瓦斯氣爆事故，造成民眾傷亡及財產損失。高虹安第一時間前往現場了解災情，並指示市府啟動跨局處應變機制，全力投入救災、建築安全評估、災害調查及後續復原工作。

高虹安表示，市府除立即展開救援外，也由秘書長張治祥代表慰問罹難者家屬並發放慰問金，同步協助受災住戶安置與生活照顧。未來將持續追蹤建築安全狀況，並秉持「從速、從優、從寬」原則協助住戶重建家園，透過法律及行政機制爭取相關權益，包括協助辦理代位求償。

消防局指出，火災調查科已完成現場勘查及氣爆原因初步鑑定，為進一步釐清事故原因及責任歸屬，已依法報請新竹地方檢察署檢察官實地勘驗。後續調查鑑定報告及相關物證將移送司法機關，消防局也將全力配合檢方偵辦。

都發處表示，事故發生當天即會同新竹市建築師公會前往現場勘查，10日經檢察官同意後進入事故建築物進行調查，11日再邀集新竹市建築師公會及台北市土木技師公會辦理建築物緊急安全評估，針對起爆點及周邊建物進行詳細檢視。

工務處指出，由台北市土木技師公會理事長賴建宏率領多位結構專業技師進行評估，發現氣爆戶屋內梁柱已受損，建議先施作緊急支撐，並針對高翠路235號至243號共5戶建築物進一步辦理結構鑑定，以確認建物安全狀況。

市府表示，將依專業建議盡速進行緊急支撐工程，並同步拆除受損二樓女兒牆及傾倒鐵皮等危險構造物，以降低二次災害風險。後續也將持續掌握現場及建築安全情形，配合司法調查進度推動復原工作，並與住戶保持密切聯繫，提供必要協助，全力守護市民生命財產安全。

台北市土木技師公會理事長賴建宏率領多位結構專業技師進行評估，發現氣爆戶屋內梁柱已受損，建議先施作緊急支撐，並針對高翠路235號至243號共5戶建築物進一步辦理結構鑑定。圖／新竹市政府提供

台北市土木技師公會理事長賴建宏率領多位結構專業技師進行評估，發現氣爆戶屋內梁柱已受損，建議先施作緊急支撐，並針對高翠路235號至243號共5戶建築物進一步辦理結構鑑定。圖／新竹市政府提供