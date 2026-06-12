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嘉監受刑人剩3週期滿 疑遭同舍友高舉重摔不治

中央社／ 嘉義12日電

嘉義監獄周姓受刑人於今年5月間，刑期僅剩3週即可出獄，不料，疑遭同房吳姓獄友霸凌重摔就醫，於6月9日宣告不治，檢警今天解剖，初判顱內出血創傷死亡，依傷害致死罪嫌偵辦。

警方表示，52歲周男因酒後騎乘機車自摔，遭判處有期徒刑4個月，並在嘉義監獄服刑，直到今年6月3日即可出獄，不料，於5月9日上午，因故遭同舍房吳姓獄友高舉並重摔在地，造成周男奄奄一息，其他同房獄友立即通報管理員。

警方說，救護車趕抵時，周男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救；住院期間，因周男6月3日服刑期滿，當天由其家屬辦理出監程序，6月9日因病情惡化宣告不治。

嘉義地檢署表示，檢警會同法醫於6月9日相驗，並於今天進行解剖，確認死者因頭部顱內出血創傷死亡，致傷原因仍待司法進一步調查確認。

檢警表示，嘉監於5月9日調閱舍房監視器，發現周男傷勢為同舍房吳姓男子施暴造成，通報檢警依重傷害罪嫌偵辦，不料，周男已於6月9日宣告不治，吳男將被依涉及傷害致死罪嫌偵辦。

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嘉義 監獄 受刑人

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