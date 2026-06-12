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桃園毒駕撞死探病男！護理師拿照片尋人 家屬躺病床聞訊崩潰大哭

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園男子張紘愷昨天吸毒開車上路，為躲警方追捕，在街頭飛車逃亡，不僅撞死2名路人，自己也傷重不治；被撞的葉姓男子昨天到醫院探望家人，結束離開時遭遇橫禍，由於身分無法確認，醫院護理師拿著照片尋人，住院家人得知後情緒崩潰大哭。

據了解，張男是在桃園區春日路遇警攔查，但他拒檢，加速企圖衝撞員警後逃逸，沿途經過經國路、慈文路與春日路，後來又從南通路繞回經國路與春日路，最後迴轉經國路企圖甩開員警時失控撞向路邊；由於撞擊力道猛烈，張男座車引擎噴飛，路人身上物品也四散，現場一片狼藉，造成身份辨識困難。

事件引發網路熱議，有網友稱自己因病住院，有看到護理師為了協助警方找到傷者家屬，拿著照片在院內逐一詢問病患是否認識，結果被撞的葉男是他隔壁床的婦人家屬，婦人得知此事，情緒崩潰大哭。

檢方今天前往聖保祿醫院相驗葉男遺體，家屬由葉男子女出面指認，過程不發一語。犯罪被害人保護協會桃園分會主任林春子今代表協會致贈慰問金，也安排律師協助家屬處理一切法律問題。

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桃園昨晚發生<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>撞死人，檢察官與被撞的葉姓男子家屬到醫院相驗遺體，過程不發一語。記者陳俊智／攝影
桃園昨晚發生毒駕撞死人，檢察官與被撞的葉姓男子家屬到醫院相驗遺體，過程不發一語。記者陳俊智／攝影

護理師 桃園 毒駕

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