影／丈夫去醫院就診過馬路遭毒駕男撞死 妻子情緒激動、掩面痛哭

30歲男子張紘愷昨晚疑似吸毒駕車，昨晚拒絕警方受檢一路飛車逃逸，在敏盛醫院前失控衝撞，造成侯、葉姓2名無辜行人慘死，張男送醫後凌晨也傷重不治。其中，60歲侯姓男子昨晚到敏盛醫院就診，未料離開醫院時遭毒駕男撞上送命，侯男妻子與兒子今早到醫院相驗，侯妻面對丈夫驟逝情緒激動，不時掩面痛哭。

桃園地檢署外勤檢察官杜敏瑜今早近10時先到敏盛醫院車禍現場勘驗，並陸續到敏盛醫院、聖保祿醫院與衛福部桃園醫院相驗3死者遺體。

其中，無辜挨撞喪命的行人侯姓男子疑似因心臟問題，到敏盛醫院看診，未料看完醫生離開醫院，準備從路口過馬路時遭到涉嫌毒駕的張紘愷當場撞上，傷重不治。

檢警今天早上11時58分抵達衛福部桃園醫院相驗侯男遺體，侯男家屬包括妻子、兒子等人都到場，但低調不願受訪。犯罪被害人保護協會台灣桃園分會接獲此重大死亡車禍，今天也派員到醫院協助家屬相關事宜，侯男妻子痛失丈夫，數度掩面痛哭。

桃園分會主任林春子說，侯男家屬情緒激動，分會後續會安排提供法律問題等協助，針對涉嫌毒駕撞死行人的肇事者也將立刻發文請國稅局，協助調查財產，後續將請地檢署假扣押，以利後續相關賠償事宜。

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肇事駕駛張紘愷妹妹（左）與太太（右）今天到醫院相驗，面對媒體詢問多表示不清楚狀況。記者張裕珍／攝影

60歲侯姓男子昨晚到敏盛醫院就診，未料離開醫院時遭毒駕撞上送命，侯男妻子與兒子今早到醫院相驗，侯妻面對丈夫驟逝情緒激動，不時掩面痛哭。記者張裕珍／攝影

桃園地檢署外勤檢察官杜敏瑜（左二，白衣者）今早近10時先到敏盛醫院車禍現場勘驗，並陸續到敏盛醫院、聖保祿醫院與衛福部桃園醫院相驗3死者遺體。記者張裕珍／攝影

30歲男子張紘愷昨晚疑似吸毒駕車，昨晚拒絕警方受檢一路飛車逃逸，在敏盛醫院前失控衝撞，造成侯、葉姓2名無辜行人慘死，張男送醫後凌晨也傷重不治，車頭因撞擊力道大，幾乎撞爛、引擎室噴飛。記者張裕珍／攝影

桃園地檢署外勤檢察官杜敏瑜今早近10時先到敏盛醫院車禍現場勘驗。記者張裕珍／攝影

桃園地檢署外勤檢察官杜敏瑜今早近10時先到敏盛醫院車禍現場勘驗。記者張裕珍／攝影