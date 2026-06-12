新竹氣爆2死 麵包店常客哭腫眼 兒女：父母一生低調行善來不及說再見

新竹市高翠路便當店9日凌晨氣爆意外，鄰戶的全美麵包店吳姓負責人與妻子遭波及重傷，送醫後先後不治。全美麵包店經營多年，常客聽聞噩耗不敢置信。吳姓夫妻的兒女透過「全美麵包店」臉書粉專表示，父母一生低調默默行善，卻也在凌晨默默的走了，「來不及說再見」，很多客人表達關心，「從你們的回應，讓我們知道了爸爸媽媽是個很溫暖的人」。

全美麵包店吳姓夫妻的兒女發文，指6月9日凌晨大家都在熟睡的時候，高翠路上竟發生無法想像的氣爆事件，老闆與老闆娘因遭受氣爆波及，不幸雙雙的走了。老闆與老闆娘一生低調默默行善，卻也在凌晨默默的走了，來不及說再見。這幾天收到很多客人回應，「有覺得傷心難過的，有哭到眼睛腫起來的」，有非常多人詢問需不需要協助的，甚至有客人在先前暫時賒帳特地來還款。

「也感受到大家對爸爸媽媽的不捨，知道很多人想來與他們道別」。粉專PO出訃聞內容，將於6月18日舉行告別式，「我們預計每天8:00-18:00都會在新竹殯儀館陪伴爸爸媽媽走完最後一程」，懇辭奠儀。

網友留言追悼，「全美麵包陪伴我許多在高翠路的美好時光，謝謝老闆與老闆娘，願您們一路好走」、「他們是很好的人，為人低調總是默默行善，我很喜歡看兩夫妻鬥嘴的樣子，嘴巴在念，但臉上總是掛滿笑容，真的很可愛」、「感謝善良親切的老闆娘，提供我好吃的麵包，陪伴我當年快樂的午間點心」。

有常客留言，「去店裡買飲料或點心，闆娘跟老闆人都很客氣，有時候還會送麵包。路過全美時，都會看到老闆坐在門口的小桌子跟友人聊天，如今這畫面永遠看不到了」。吳姓夫妻的兒女回覆，這也是他們印象中的父母，默默的做一些自己覺得沒什麼，卻讓人感覺溫暖的小舉動。老闆平常就喜歡在店外門口的小桌子泡茶，與老闆娘和朋友們話家常，關心鄰居、關心客人，有時候還會幫助一些外地來的學生、北漂的社會人士，「有時候覺得他們經營的不是一家店，而是在提供一種家的感覺，給人外面沒有的人情味」。