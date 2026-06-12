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影／台南製毒工廠藏身農地鐵皮屋 3嫌遭羈押起訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南、高雄檢警調去年11月間在南區明興路某農地鐵皮屋，破獲大型甲基安非他命等製毒工廠1座，查扣大量第二級毒品甲基安非他命成品及半成品，並扣得大批製毒設備、原料，拘提鄭姓男子等3人到案，經檢方聲押獲准，並依違反毒品危害防制條例起訴。

台南市調查處指出，去年10月間接獲情資，指有製毒集團在86快速道路起點附近農地鐵皮屋製造安非他命等毒品，隨即組成專案組展開蒐證，鄭姓、王姓及林姓男子等3人為躲避執法機關查緝，先各自前往約定地點集合，製造手機基地台斷點，再由鄭統一保管其手機並關機，且駕駛專車載送王、林2名助手至製毒工廠。

案經專案組抽絲剝繭，夜以繼日透過密集蒐證，終於發現鄭等人購買的製毒原料及設備皆運往該鐵皮屋製毒，專案組鎖定目標後，並於去年11月5日展開查緝，於鄭等3人準備離開製毒工廠時，採前後包夾圍捕攻堅，當場拘提3人，並搜索製毒工廠。

現場查扣第二級毒品甲基安非他命成品純值淨重99.1公克、甲基麻黃鹼成品毛重約80.2公斤，甲基麻黃鹼溶液半成品47桶，毛重約4179公斤，並扣得大批製毒設備、原料。

市調處表示，該製毒工廠周遭均是農地，道路狹窄，且為獨棟鐵皮屋環境隱蔽不易察覺，製毒集團不惜高價承租，主嫌鄭男年紀雖輕，但製毒技術純熟，為牟取暴利，所準備製毒原料及器具數量龐大，所幸專案組動作迅速，及時阻斷大批毒品流入市面，對國人健康與社會安全造成嚴重危害。

專案小組拘提鄭等3人到案，經檢察官向台南地院聲押3人獲准，全案依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，經檢察官偵結後提起公訴。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台南市調處表示，該製毒工廠周遭均是農地，道路狹窄，且為獨棟鐵皮屋環境隱蔽不易察覺。圖／讀者提供
台南市調處表示，該製毒工廠周遭均是農地，道路狹窄，且為獨棟鐵皮屋環境隱蔽不易察覺。圖／讀者提供

專案小組在南區明興路某農地鐵皮屋，破獲大型甲基安非他命等製毒工廠1座，查扣大量第二級毒品甲基安非他命成品及半成品，並扣得大批製毒設備、原料。圖／讀者提供
專案小組在南區明興路某農地鐵皮屋，破獲大型甲基安非他命等製毒工廠1座，查扣大量第二級毒品甲基安非他命成品及半成品，並扣得大批製毒設備、原料。圖／讀者提供

案經專案組抽絲剝繭，夜以繼日透過密集蒐證，終於發現鄭等人購買的製毒原料及設備皆運往該鐵皮屋製毒。圖／讀者提供
案經專案組抽絲剝繭，夜以繼日透過密集蒐證，終於發現鄭等人購買的製毒原料及設備皆運往該鐵皮屋製毒。圖／讀者提供

台南 農地 毒品

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