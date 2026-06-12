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桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

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影／桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

毒品前科的張姓男子昨晚駕車外出，行經桃園區春日路時，遭巡邏員警發現車行不穩，懷疑有危險駕駛，上前攔查確遭拒檢還高速衝撞逃逸，桃園警分局今天上午召開記者會說明，並公布一段警匪追逐畫面，追捕過程險象環生，稍不注意便可能擦撞事故。

警方行車記錄器顯示，雙方於桃園區經國路與慈文路口遭遇時，巡邏員警發現白色轎車在道路上明顯搖擺不定，疑似有危險駕駛的行為，隨即依法示意該車停車受檢，沒想到年輕駕駛（後遭證實為具有毒品前科的張姓男子，綽號阿愷）並未配合，反而猛踩油門高速逃逸。

警匪追逐約3公里的過程中，張男駕駛的車輛宛如「移動式炸彈」在市區橫衝直撞，為了躲避警方攔截，沿途多次闖紅燈、瘋狂蛇行，嚴重威脅其他路人安全，警方見狀，立刻通報線上警網展開攔截圍捕，考量市中心人車均多，開槍極可能會誤傷民眾，因此並未採取開槍攔阻，而是持續一路尾隨尋求攔截機會。

這場在主幹道春日路和經國路的追逐過程，有網友形容張嫌的白色轎車速度之快，就算及時按下快門也只能拍到張嫌模糊的尾燈，反觀警車吃力地在後追著，想快也快不了，所經之處無不散發煞車皮濃厚的臭味，雙方追逐的結果，最終在經國路與天祥路口畫下慘烈的句點。

張男因車速過快導致車輛失控，朝站在路旁等號誌的兩名路人猛烈撞擊，強大的衝擊力也導致這兩名無辜民眾受重傷，甚至斷肢，送醫急救後仍不幸宣告不治，而張男本人也因自撞路旁變電箱受困車內，救出送醫也於今天凌晨死亡。

警方事後抽檢發現，張男的尿液檢驗呈現安非他命陽性反應，而警方在他車內也搜出安非他命毒品及吸食器具，這起案件讓三個家庭在5分鐘追逐過程中破碎。

警方提供行車紀錄影片的片尾，正是出事前的路口，張嫌竟朝路人衝撞肇禍。記者陳恩惠／翻攝
警方提供行車紀錄影片的片尾，正是出事前的路口，張嫌竟朝路人衝撞肇禍。記者陳恩惠／翻攝

警匪追逐過程中，張嫌不斷蛇行、闖紅燈，全然不顧其他用路人的性命，記者陳恩惠／翻攝
警匪追逐過程中，張嫌不斷蛇行、闖紅燈，全然不顧其他用路人的性命，記者陳恩惠／翻攝

警匪追逐過程中，張嫌不斷蛇行、闖紅燈，全然不顧其他用路人的性命，記者陳恩惠／翻攝
警匪追逐過程中，張嫌不斷蛇行、闖紅燈，全然不顧其他用路人的性命，記者陳恩惠／翻攝

毒品 桃園

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