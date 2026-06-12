桃園毒駕釀3死 事故點有人獻花呼籲政府「判重一點」

桃園昨發生重大事故，警方為抓毒品嫌疑犯，在街頭上演飛車追逐，結果嫌犯車輛在桃園區經國路敏盛醫院附近失控撞死2名路人。有民眾今天到事故地點獻花哀悼，也批評毒駕，呼籲政府要拿出證據判重一點。

桃園昨晚發生重大車禍，有民眾到事故地點獻花哀悼。記者張裕珍／攝影

有民眾今天拿著花到事故地點哀悼致意，面對鏡頭詢問，他說，毒駕不要害到人家，要死就去死，一個家庭都破碎了，政府要拿出證據，判重一點，不要讓別人家庭破碎。

另外，有民眾在Threads貼出昨日警匪追逐時的行車記錄器畫面，先是聽到很大一聲碰撞聲，隨後警鈴聲也跟著抵達現場，不少行經此路段的車主聽到碰撞聲都慢慢減速，不敢大意。

重大車禍發生後，有風向在討論是不是警察故意撞毒駕，有網友批評，讓人感到心寒，如果警察沒有攔下，讓毒駕繼續衝向經國路跟南平路口，搞不搞會出現更重大事故，就是這麼多雞蛋挑骨頭的檢討，才愈來愈少用心或拚命做事的好警察。

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