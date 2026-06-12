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梧棲2死車禍驚人逆轉！黑車狂飆競速自撞翻覆 警：車內搜出K毒

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市梧棲區中華路一段昨天傍晚發生一起奪命重大車禍，釀成2死1傷的慘劇；原本以為是一起單純的自撞翻車事故，但經清水分局漏夜不查、調閱監視器並封鎖現場採證後，今日案情出現驚人逆轉！

警方在變形翻覆的車內赫然搜出白色粉末，初篩呈三級毒品「愷他命（K他命）」陽性反應，且倖存的乘客唾液快篩也呈毒品陽性。目前警方除鎖定競速車輛追查，也將報請檢方相驗，進一步釐清身亡的駕駛是否涉及「毒駕」狂飆害命。

清水警方指出，這起慘烈車禍發生於昨日傍晚6時39分許。29歲的許姓男子駕駛黑色轎車，載著兩名同為19歲的陳姓友人，沿梧棲區中華路一段北往南方向行駛。不料車輛疑因車速過快失控，高速攔腰撞擊路邊停放的車輛及路樹後，整輛車當場凌空翻覆。由於撞擊力道猛烈，駕駛許男當場被強大衝擊力「外拋」飛出車外，狠狠摔落至路邊的田裡，當場失去呼吸心跳；另兩名陳姓乘客則被死死卡在扭曲變形的車體內。

台中市消防局現場動用破壞器材與時間賽跑展開大搜救；3人分別被緊急送往梧棲童綜合醫院及光田醫院搶救，許姓駕駛因傷勢過重，於晚間7時40分宣告不治；另一名被救出時已無意識的19歲陳姓乘客，也在深夜9時許宣告傷重不治。整起車禍僅剩後座的19歲陳姓乘客四肢擦挫傷、意識清楚，保住一命。

警方表示，漏夜在車禍現場勘查採證時，發現事情並不單純。不僅車內散落多包白色粉末，初篩呈三級毒品「愷他命（K他命）」陽性反應，甚至有部分疑似毒品在撞擊時，噴飛到馬路上，經過警方現場初篩，驚見該白色粉末呈現愷他命陽性反應。警方隨即對倖存的陳姓乘客唾液快篩，同樣呈現愷他命陽性反應，疑似涉吸毒，將待檢察官今日相驗。

清水分局隨即調閱沿線路口監視器畫面更發現，許男駕駛的黑車在案發前，正與另一輛不明車輛在中華路上高速追逐、涉嫌競速飆車，隨後便發生失控自撞，警方痛批這類「毒、飆」行為完全無視他人生命安全；強調目前已調閱相關電眼並查明涉嫌競速的另一輛車主身分，將依公共危險罪嫌全力追查到案依法偵辦。

至於身亡的許姓駕駛是否涉有毒駕情事，將依規定報請檢察官相驗並採檢釐清。全案也將移請交通警察大隊進行肇事原因及責任的最終分析研判。警方重申，打擊毒駕與街頭飆車的決心從不停歇，呼籲用路人切勿心存僥倖、以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市梧棲區中華路一段昨晚奪命車禍，警方在變形翻覆的車內赫然搜出白色粉末，初篩呈三級毒品「愷他命（K他命）」陽性反應。圖／清水分局提供
台中市梧棲區中華路一段昨晚奪命車禍，警方在變形翻覆的車內赫然搜出白色粉末，初篩呈三級毒品「愷他命（K他命）」陽性反應。圖／清水分局提供

台中市梧棲區中華路一段昨晚奪命車禍，警方在變形翻覆的車內赫然搜出白色粉末，初篩呈三級毒品「愷他命（K他命）」陽性反應。圖／清水分局提供
台中市梧棲區中華路一段昨晚奪命車禍，警方在變形翻覆的車內赫然搜出白色粉末，初篩呈三級毒品「愷他命（K他命）」陽性反應。圖／清水分局提供

台中市梧棲區中華路一段昨晚奪命車禍，警方在變形翻覆的車內赫然搜出白色粉末，初篩呈三級毒品「愷他命（K他命）」陽性反應。圖／清水分局提供
台中市梧棲區中華路一段昨晚奪命車禍，警方在變形翻覆的車內赫然搜出白色粉末，初篩呈三級毒品「愷他命（K他命）」陽性反應。圖／清水分局提供

梧棲 車禍 毒駕

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