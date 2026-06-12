桃園毒駕釀3死 凌濤批中央修法刑度荒謬

桃園昨發生重大事故，警方為抓毒品嫌疑犯，在街頭上演飛車追逐，結果嫌犯車輛在桃園區經國路敏盛醫院附近失控撞死2名路人；國民黨桃園市議員凌濤今批行政院修法刑度荒謬，難怪毒駕有恃無恐。

凌濤表示，近期參加各校畢業典禮時，不少家長會幹部憂心忡忡，擔心毒品煙彈氾濫，對孩子的健康與校園安全造成嚴重威脅。毒駕就是道路上的不定時炸彈，毒品煙彈更持續危害國人健康，必須以重刑遏止。

凌濤呼籲中央盡速執行已承諾的打黑反毒小組，也拜託桃園警察局持續向查緝，還給市民安全、安心的生活環境。

凌濤指出，根據行政院會通過的刑法第185條之3修正草案，毒駕肇事致人於死者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；必須是10年內再犯致死，才提高至無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科400萬元以下罰金。這樣的刑度調整根本是荒謬鬧劇，為何要等到多犧牲一條人命才重判？難怪毒駕有恃無恐！

凌濤批評中央修法「與人民期待有非常大的落差」，不能等到累犯才祭出重刑，許多民眾覺得「每天都像拿命在賭」，社會瀰漫焦慮。台灣不能再把一件又一件毒駕悲劇視為個案，中央必須全面掃蕩、從嚴執法，落實「毒駕零容忍」。