男持毒肇事 佛心法官千字文勸戒毒：毒慾塞智為昏、變恩為仇

李姓男子去年5月在基隆開車發生交通事故，警方到場處理時發現李男將持有的5公克第三級毒品K他命放置於人行道上他人機車前方置物格，再暗中取出毒品，過程全被警方秘錄器拍下，法官施添寶判李有期徒刑5月，並在判決書寫千字文勸陳早日戒毒，施添寶說，「吸毒如毒蛇腐蝕頭腦，不要一再想吸毒硬擠入牢獄的世界，苦了自己，害了別人。」

毒駕事件頻傳，桃園昨晚又傳毒駕釀二行人死亡重大事故，基隆地院日前一起判決，法官就在判決書洋洋灑灑對吸毒者寫逾千字的勸世文，苦口婆心勸吸毒者戒毒。

判決指出，李男去年5月5日上午4時38分，李駕汽車行經某路段時發生交通事故，經警到場處理，李將毒品放置於人行道上他人機車前方置物格，後因自行由機車中取出毒品，被警方查獲，男雖否認，但警方秘錄器拍下過程，依違反毒品危害防制條例罪持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。

施添寶在判決書說，自己辛苦賺錢給毒販，以錢換毒，毒留己身害自己，自己家人還要另存一筆錢醫療自己身體，自己想通了才發現自己所在乎的吸毒是多麼可笑，但身體已受損了，得不償失。切勿貪圖吸毒、勿心存僥倖，否則後悔會來不及。

施添寶表示，人生只有一次機會而已，凡走過的人生也不會再重來過一次，不要在心情糟爛差的時候，去施用毒品或違法犯紀，「人生之旅沒有下一次，沒有機會重來，沒有暫停繼續。」

施說，只要心甘情願戒毒，自己不再害自己，好好把握自己的未來人生正確方向，不要結交損友，不要再違法犯紀，改過自新回頭，改掉吸毒慣性，「不要一再想吸毒抉擇硬擠入牢獄的世界，苦了自己，害了別人。」

施添寶要吸毒者好好想一想，日後自己若重病臥床時，為自己給付醫療費用係毒友嗎？毒友會出錢出力無怨無悔日夜照顧重病臥床的自己嗎？何必吸毒如此害自己呢。

施添寶形容吸毒如毒蛇會腐蝕自己頭腦、毀壞自己的心靈，吸毒會變成自己終生遺憾，毒慾塞智為昏、變恩為仇、染潔為汙，壞了自己的身心健康，更不要在生命盡頭往回看時，來不及救自己，才後悔，為時則晚，宜早日回頭，莫輕忽吸毒小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，毒癮惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身，摸摸自己良心。

「日後死亡時，替自己辦後事會是毒友、損友嗎？」施添寶說，趁還來得及回頭，早日戒毒，永不嫌晚。