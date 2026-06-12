桃園毒駕拒檢醫院前失控撞死2行人...肇事男也不治 檢警今勘驗

涉嫌毒駕的30歲張姓男子昨晚在桃園區春日路拒檢逃逸，警匪在市中心來回追逐6公里後，在敏盛醫院前失控衝撞，造成侯、葉姓2名無辜行人慘死，張男送醫後凌晨也傷重不治，桃園地檢署外勤檢察官杜敏瑜將於今早近10時先到現場勘驗並相驗3死者遺體。

這起事故發生在昨晚8時26分，疑似吸毒駕車的張男駕車行經春日路時，疑似車行不穩，左右搖晃吸引巡邏警方注意，警方立刻上前攔查，卻遭張男拒絕並加足馬力在市區春日、經國路大幹道間瘋狂逃竄。

張男沿途不斷闖紅燈、蛇行，試圖甩開警方。雙方在春日路、慈文路與經國路之間高速追逐，繞行路徑至少六公里，經過約七分鐘的狂飆，張男在經國路與天祥三街口（敏盛醫院前）徹底失控。

車輛以極高速度打滑，直接衝撞正在路口等紅燈，剛從敏盛醫院就診和探病離開的60歲侯男與65歲葉男，然後再猛烈撞擊路旁的紅綠燈桿與變電箱。由於撞擊力道猛烈，白色轎車車頭全毀、擋風玻璃碎裂，整具車輛引擎甚至當場噴飛出車體外，路面流滿鮮血與車體碎片，現場怵目驚心。

對向目擊民眾驚恐表示，當時聽到巨大撞擊聲響，抬頭看了一下，發現原本對面有兩名站著等過馬路的男子噴飛在人行道內側，躺在血泊中，白色轎車駕駛則卡在扭曲變形的車體中，當下她嚇得腿軟，立刻往回跑。

警消據報趕抵，救護人員先對侯、葉2男就地CPR施救，隨即送往部立桃園醫院及聖保祿醫院救治，受困張姓肇事駕駛經破壞車體救出後，就近送至旁邊的敏盛醫院急救，2行人深夜宣告急救無效，張男則於今晨1時也傷重不治。

桃園地檢署襄閱主任檢察官表示，昨晚毒駕致死案件，外勤檢察官將於上午9時30分出發前往車禍現場勘驗，之後再分別轉往聖保祿醫院、部立桃園醫院及敏盛醫院相驗3名死者，釐清案情。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885