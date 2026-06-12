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國道毒駕死亡車禍今年第1季已2件 高公局：毒駕有上升趨勢
近幾年來毒駕造成死傷案件頻傳，高速公路局中區養護工程分局統計，去年國道中部路段因吸毒駕駛（俗稱毒駕）造成A1死亡事故有3件，且截至今年第1季國道毒駕A1事故已有2件，顯示毒駕有上升趨勢。
高公局中分局表示，吸食毒品易影響判斷及反應能力，尤其在高速行駛下，容易肇生死亡事故，特別提醒用路人切勿毒駕，莫拿自身及他人性命當兒戲。
目前新興毒品乙托咪酯，也就是俗稱喪屍菸彈，高公局中分局說，會造成肌肉控制障礙及肢體協調變差、反應遲鈍，容易在高速行駛下駕車失控外，也說明吸毒後會使得精神意識混亂、注意力不集中、判斷力下降及意識模糊等情形，容易造成駕駛者分心致衍生交通事故。
高公局中分局呼籲，吸食毒品除傷害自身健康外，更會造成大腦知能下降、身體機能喪失，無法對外在行車環境做出正確反應，且吸毒後駕車也會波及附近用路人，除影響國道行車安全，後續更須要面對刑事責任，背負一生。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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