毒駕拒檢逃逸撞死2行人…車內有安毒檢測陽性 依公共危險、毒品及過失致死罪送辦

桃園市區昨晚發生重大死亡車禍，桃園警方巡邏發現一輛白色轎車疑似危險駕駛，上前示意停車受檢，駕駛拒檢高速逃逸，沿途闖紅燈、蛇行，最終衝撞2名停等號誌行人釀2死；警方檢測發現張姓駕駛唾液呈現安非他命陽性反應，全案將依公共危險、毒品及過失致死等罪送辦。

桃園警分局王智民今凌晨說明，員警執行巡邏勤務時，於昨晚8時26分在桃園區春日路，發現張姓犯嫌所駕白色轎車行駛間明顯搖擺不穩，懷疑有飲酒或吸毒後上路危險駕駛行為，因此依法示意停車受檢。但張嫌卻拒絕配合，猛踩油門高速駛離，逃逸期間多次闖紅燈、蛇行及危險駕駛，沿途嚴重危害用路人安全，員警則駕車尾隨，並立即通報攔截圍捕。

嫌犯一路從春日路狂飆，轉進慈文路又切入桃園區車流量很大的核心幹道-經國路，又從慈文路折返回春日路後，嫌犯隨即右轉進入連接春日路與經國路的南通路；嫌犯並以此路為中心點，在經國路與春日路之間的小區域進行「圓圈式」的重複繞行。

當張嫌結束繞行，切回經國路並一路往北衝刺，卻在經國路敏盛綜合醫院（經國路168號）前方，失控撞飛等紅綠燈過馬路的2名中年男子後，隨即撞上路旁電信箱，張嫌自己也一度受困扭曲的車體，經消防救難人員以破壞器材切斷車體，才將昏迷的他送醫。

王智民表示，本案經檢測，張姓犯嫌呈現安非他命毒品陽性反應，同時也在車內查獲安非他命毒品及吸食器，全案已依公共危險、毒品及過失致死等罪嫌，報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

對於本案造成無辜民眾喪生的重大傷亡，桃園警分局深感痛心與遺憾，並且向死者家屬表達最深切的哀悼與慰問。

警方嚴正聲明，毒品不僅危害個人身心健康，更嚴重威脅社會公共安全，尤其毒駕行為猶如「移動式炸彈」，對無辜民眾生命財產造成難以彌補的損害；對於毒品犯罪及毒駕行為絕不寬貸，將持續秉持「向上溯源、向下刨根」原則，全力查緝毒品來源，強力掃蕩販毒集團及施用毒品人口，並加強路檢及攔查勤務，徹底打擊毒駕犯罪。

至於2名無辜挨撞男子分別是頭部大面積撕裂傷、四肢開放性骨折的60歲侯男，以及頭部多處撕裂傷、右膝斷肢的65歲葉男，2人當場無呼吸心跳並失去生命跡象，經救護人員現場進行急救處置後分別送往部立桃園醫院及聖保祿醫院救治，急救無效仍不治；警方根據現場散落的藥劑，發現2名男子到敏盛醫院就診取藥後離開，沒想到遇上橫禍。

桃園市區昨晚發生重大事故，遭警方懷疑危險駕車的張姓嫌犯拒檢逃逸，警匪在春日和經國兩條市區大幹道間切換、迴轉，繞行路徑至少6公里，但犯嫌在經國路敏盛醫院前撞死2名就診返家的男子後，自撞路旁電信箱受困就逮，經檢測唾液成安毒反應，且車內也查獲安毒與吸食器。記者陳恩惠／翻攝