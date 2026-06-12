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桃園毒蟲飛車逃逸撞死路人 黃世杰籲修法強化檢警權責

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園今晚發生重大事故，警方為抓毒品嫌疑犯，在街頭上演飛車追逐，結果嫌犯車輛在桃園區經國路敏盛醫院附近失控撞死2名路人；民進黨桃園市長參選人黃世杰稍早在臉書發文哀悼，呼籲相關單位強化緝毒工作。

黃世杰曾為法務部次長，他強調「毒品零容忍」，哀弔無辜傷者，更要全力防堵悲劇再發生。

黃世杰表示，事件讓他非常痛心，除了要向罹難者及家屬表達最深的哀悼與不捨，他也要向辛苦的警察同仁致意。打擊犯罪從來不是輕鬆的工作，許多基層員警長期承受高壓與風險，在前線守護市民的安全，今晚的悲劇，對他們而言同樣沉重。

黃世杰說，有許多市民擔憂毒品、毒駕為何這幾年在桃園持續出現？悲劇會不會再次發生；毒品不僅毀了吸毒者的人生，更會危害無辜民眾的安全。對於毒品犯罪，他的態度堅定明確，就是零容忍，相關單位務必要強化緝毒工作、向上追查供應鏈源頭，才能從根本減少毒品對人民的傷害。也懇請相關單位，全力協助罹難者家屬，度過最艱難的時刻。

針對毒駕，身為人父的黃世杰也曾擔心孩子被毒駕波及，因此主張修正菸害防制法，強化非法電子煙管制強度，從源頭阻斷。另外，還要修法強化偵查，從程序上賦予檢警更強的權責，才能有效遏止犯罪集團利用青少年。再來，還要提高毒駕、酒駕刑責與累犯代價，加強毒駕熱區攔檢與辨識能力。

桃園昨晚發生嚴重車禍，2名路人無辜慘死，引發各界關注。記者陳俊智／翻攝
桃園昨晚發生嚴重車禍，2名路人無辜慘死，引發各界關注。記者陳俊智／翻攝

桃園昨晚發生嚴重車禍，2名路人無辜慘死，引發各界關注。記者陳俊智／翻攝
桃園昨晚發生嚴重車禍，2名路人無辜慘死，引發各界關注。記者陳俊智／翻攝

桃園昨晚發生嚴重車禍，2名路人無辜慘死，引發各界關注。記者陳俊智／翻攝
桃園昨晚發生嚴重車禍，2名路人無辜慘死，引發各界關注。記者陳俊智／翻攝

黃世杰 桃園 毒品

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