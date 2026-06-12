提高刑度嚴懲！毒駕致死 累犯可處無期刑

毒駕案件頻傳，政院修法加重毒駕處罰，肇事致人於死最重將處十二年以下有期徒刑，得併科三百萬元罰金。圖為警方在重要交通路口加強攔檢。記者葉信菉／攝影

行政院會昨通過刑法及陸海空軍刑法修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度，毒駕者將處五年以下有期徒刑、得併科五十萬元以下罰金；肇事致人於死將處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金。

近期毒駕案例暴增，賴清德總統昨天出席警察節慶祝大會時指出，毒品害人，毒駕更可能奪走無辜生命，要求警方以零容忍態度嚴格執法，持續打擊毒品犯罪，「毒駕零容忍」。

現行刑法規定，酒駕、毒駕者處三年以下有期徒刑，得併科卅萬元以下罰金；酒駕、毒駕因而致人於死者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科兩百萬元以下罰金，若致重傷，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

根據行政院版刑法第一百八十五條之三修正草案條文，尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物，達行政院公告之品項及濃度值以上，卻駕駛動力交通工具者；以及有其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，以致不能安全駕駛者，將處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。

若肇事致人於死者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科兩百萬元以下罰金。曾經觸犯毒駕、在十年內再犯致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科四百萬元以下罰金；致重傷者處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金。

行政院同時提高陸海空軍刑法第五十四條關於毒駕的罰金金額，軍人毒駕將處五年以下有期徒刑，得併科六十萬元以下罰金。若肇事致人於死者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科三百廿萬元以下罰金；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科兩百廿萬元以下罰金。

曾經觸犯毒駕在十年內再犯致人於死的軍人，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科四百廿萬元以下罰金；致重傷者處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科三百廿萬元以下罰金。

相較於政院版，藍白版本對毒駕的刑罰更為嚴格。國民黨雖然沒有提出黨版，但目前至少已有九個立委個別提案的版本，其中總召傅崐萁領銜的版本刑度最高，情節重大毒駕致死者最重處死刑。

民眾黨團提出的修正刑法版本，若構成較重情節，致死者可處無期徒刑或七年以上徒刑，併科兩千萬元以下罰金；致重傷者處三年以上十年以下徒刑，併科一千萬元以下罰金。

行政院長卓榮泰昨天宣布，由政務委員林明昕、陳時中和季連成共同組成「打黑反毒指揮小組」，分別就法制面、公衛面、執法面，整合檢、警、調、憲、海巡、關務六大查緝系統，全力遏止不法。