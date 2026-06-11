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桃園警匪追逐重大車禍釀2死 市府跨局處趕赴醫院：全力協助家屬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園警方今晚在桃園區春日路發現車行搖晃的白色小客車，懷疑張姓駕駛涉嫌酒駕或毒假，上前攔查時，張男加速逃逸，一路從春日路逃到經國路，卻在敏盛醫院前撞飛2名等號誌的男子，隨即撞上一旁電信箱受困，2名路人經搶救後已不幸傷重身亡；市府獲報由衛生、社會局長到院了解，將全力投入後續協助。

桃市衛生局長賈蔚深夜趕到聖保祿醫院，獲悉原先身分不明、年約40歲男子已得知是戶籍在彰化的葉姓男子，在醫院等候家屬北上處理受訪表示，這是一件令人感到非常難過且遺憾的消息。

事件發生後，桃園市政府已動員衛生局、社會局及警察局等相關同仁，分別趕往衛福部桃園醫院、聖保祿醫院及敏盛醫院等分別位於市內三間不同的醫院，第一時間了解傷患狀況並提供必要支援與協助。

賈蔚表示，針對這起不幸的意外，市府強調，接下來一定會盡全力給予受害者家屬最多的協助與後續處理，陪同家屬度過難關，目前警方已介入調查，釐清車禍發生的詳細原因。

桃園市衛生局長賈蔚晚間趕到聖保祿醫院了解傷者的狀況，得知已急救不治，表示市府會盡全力協助家屬處理後續事宜。記者陳恩惠／翻攝
桃園市衛生局長賈蔚晚間趕到聖保祿醫院了解傷者的狀況，得知已急救不治，表示市府會盡全力協助家屬處理後續事宜。記者陳恩惠／翻攝

桃園警方鑑識人員到醫院蒐證挨撞其中１名疑似葉姓行人的傷勢。記者陳恩惠／翻攝
桃園警方鑑識人員到醫院蒐證挨撞其中１名疑似葉姓行人的傷勢。記者陳恩惠／翻攝

車禍 桃園 彰化 毒駕

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