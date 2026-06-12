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發現野生動物 「三不」避觸法

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

羅姓女子嚇阻鳳頭蒼鷹叼捕鴿子，遭民眾檢舉違反野生動物保育法，檢方不起訴，台北市動物保護處表示，法條上對騷擾動物認定確實較為嚴謹，通常是有長期干擾或導致動物傷殘等具體影響才會起訴，民眾若發現野生動物，仍應遵守「三不原則」避免觸法。

動保處動物救援隊長陳瑞濱表示，野保法對於「騷擾」有明文規範，以藥品、器物或其他方法干擾野生動物行為，可處一年以下有期徒刑、拘役或併科三十萬元以下罰金，在行政端對干擾行為的認定確實較為嚴格。陳說，若有長期干擾或導致動物傷殘等具體影響，也會被檢察官起訴。

陳瑞濱說，台北市較常見案例，如過去有人為了拍攝台灣藍鵲，以食物引誘或者模仿鳥叫，吸引動物接近，行政端上就會認定影響野生動物或自然界正常運行，若接獲民眾通報或稽查發現，就會依法取締；如涉及保育類動物，案件會進一步移送地檢署偵辦。

陳提醒，民眾如發現野生動物，要遵循不接觸、不干擾、不餵食「三不原則」，發現人為干擾保育類野生動物可撥打動物保護專線一九五九，所在地縣市動物保護機關將即時處理。

野生動物 台灣藍鵲

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