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警匪追逐 疑毒駕撞死2行人 駕駛重傷
桃園警方昨晚在市區敏盛醫院附近，追捕張姓毒嫌，張駕車高速逃逸，在經國路、天祥三街口撞上路口二行人，兩人當場失去呼吸心跳，送醫不治；駕駛受困車內昏迷，重傷送醫。警方在車內找到安非他命，是否涉及毒駕？仍待檢驗。
桃園市長張善政昨晚在臉書發文，毒嫌逃逸造成二市民不幸罹難，初步調查車內查獲毒品，涉嫌毒駕釀無法挽回悲劇；他感到悲痛，將究責到底。
據了解，桃園警昨晚發現張男駕駛車輛搖搖晃晃，張拒絕臨檢反而加速逃逸，警方追捕從春日路延伸至經國路一帶，嫌犯在敏盛醫院旁路口，失控衝撞二行人，再撞上電信箱。
現場撞擊力道驚人，不僅車頭嚴重潰縮，車輛引擎更直接脫落飛出，零件散落路面，電信箱也遭猛烈撞毀。
二名遭撞擊的路人當場失去呼吸心跳，五十歲的男子頭部大面積撕裂傷、四肢開放性骨折，另名四十歲男子右膝斷肢，兩人送醫後不治。
另外，涉案自小客車駕駛為卅歲張姓男子，因撞擊受困車內，經救護人員初步處置後，駕駛昏迷送醫。
彰化縣日前發生埔鹽分駐所長陳國銘追捕毒嫌，遭對方倒車衝撞，法官裁定無保請回，今天上午重開羈押庭。
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