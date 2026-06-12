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校園唾液快篩 立委憂師扛法律風險

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

新興毒品氾濫，教育部預計今年九月起將唾液快篩導入校園，國民黨立委葛如鈞質疑，許多學校生輔組長均由教師兼任，教育部宣稱唾液快篩不會增加第一線教師負擔根本是文字遊戲；此外，唾液快篩涉及學生身體權與人格權，教育部在法源未完備前就急著上路，恐讓教師承擔法律風險。

教育部次長朱俊彰昨出席立法院教育及文化委員會時表示，校園反毒是生輔組長及學務人員職責之一，並非由導師等第一線教師執行，不會增加一般教師負擔。

葛如鈞質疑，校園唾液快篩實際執行者為生輔組長，而許多學校的生輔組長均由教師兼任，等同將額外工作轉嫁給教師，批評教育部在玩文字遊戲。

葛如鈞提到，校園實施唾液快篩涉及學生身體權與人格權，應有明確法源依據，不能只透過行政命令或修正要點推動，「我們絕對支持去反毒，但是不要讓第一線老師來承擔法律的風險」。

朱俊彰指現行尿液篩檢已有毒品危害防制條例作為法源依據，至於唾液快篩，目前規畫是在取得學生及家長同意後實施，且非全面普篩，而是針對學校列管或特定個案檢測。

葛如鈞認為，即使獲得學生、家長同意，也不代表行政機關可在缺乏法律授權下推動相關措施，主張教育部應先完成毒品危害防制條例修法，建立完整法源後再推動校園唾液快篩，朱答稱將與法務部溝通研議。

唾液快篩 校園 葛如鈞

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