修法嚴懲 警促沒入毒駕車輛增加痛感

刑事警察局昨展示一劑可驗多種毒品的五分鐘快篩試劑。記者許正宏／攝影

行政院昨天通過修法提高毒駕刑責，法務部本月十七日召開毒品審議委員會，預計將「喪屍煙彈」依托咪酯列為第一級毒品，施用者可處五年徒刑。刑事警官認為，沒入毒駕車輛比單純罰鍰更有感，毒品人口未必害怕刑責，但會擔憂財產損失，若毒駕沒入車輛，會讓部分毒蟲不敢再上路。

法務部統計，二○二五年十月至二○二六年三月兩波「安居緝毒專案」，將依托咪酯類毒品列為查緝重點，共查獲製造、運輸、販賣八八一人，占製運販毒品犯罪者的百分之四十九；另查獲一八八處依托咪酯類毒品工廠，占製毒工廠的百分之八十七。

法務部官員指出，施用海洛因要利用針頭注射，吸食安非他命得靠玻璃球加熱，但依托咪酯的載具多為電子煙，犯罪工具易取得，外觀隱蔽，提高查緝難度，且現行法制對製造、販賣、輸入或供應電子煙，只能處以行政罰，持有者甚至不罰，司法警察查緝動機不足。

官員說，衛生福利部擬增訂製造、販賣、輸入或供應電子煙者的刑責，再處持有電子煙者行政罰，法務部會提供意見並配合修法。

王姓警官指出，將依托咪酯改列一級毒品、提高刑度，當然有嚇阻效果，但難以完全杜絕毒品流通，阻絕源頭、跨部會合作與掌握毒品人口，是需要補強的缺口。

王認為，毒品源頭查緝非警察單一機關能完成，必須跨部會合作，台灣毒品主要來源一是貨櫃、國際郵包，二是漁船走私，要截斷毒品進入，除警察偵辦下游藥腳、販毒網絡，也需要海關、海巡署、檢警合作，並由法務部、衛福部從毒品分級、戒癮治療與再犯防制等面向，提出政策。

警官坦言，毒品人口掌握也是實務難題，毒品人口若未曾入監，僅易科罰金、戒治，警方未必能掌握，因過去基層警察負責查勤區、戶口，熟悉轄內民眾狀況，較易察覺有人涉毒，如今沒有相關業務，警方掌握毒品人口的程度，比過去低了不少。