聽新聞
0:00 / 0:00

修法嚴懲 警促沒入毒駕車輛增加痛感

聯合報／ 記者王聖藜廖炳棋／台北報導

刑事警察局昨展示一劑可驗多種<a href='/search/tagging/2/毒品' rel='毒品' data-rel='/2/103656' class='tag'><strong>毒品</strong></a>的五分鐘快篩試劑。記者許正宏／攝影
刑事警察局昨展示一劑可驗多種毒品的五分鐘快篩試劑。記者許正宏／攝影

行政院昨天通過修法提高毒駕刑責，法務部本月十七日召開毒品審議委員會，預計將「喪屍煙彈」依托咪酯列為第一級毒品，施用者可處五年徒刑。刑事警官認為，沒入毒駕車輛比單純罰鍰更有感，毒品人口未必害怕刑責，但會擔憂財產損失，若毒駕沒入車輛，會讓部分毒蟲不敢再上路。

法務部統計，二○二五年十月至二○二六年三月兩波「安居緝毒專案」，將依托咪酯類毒品列為查緝重點，共查獲製造、運輸、販賣八八一人，占製運販毒品犯罪者的百分之四十九；另查獲一八八處依托咪酯類毒品工廠，占製毒工廠的百分之八十七。

法務部官員指出，施用海洛因要利用針頭注射，吸食安非他命得靠玻璃球加熱，但依托咪酯的載具多為電子煙，犯罪工具易取得，外觀隱蔽，提高查緝難度，且現行法制對製造、販賣、輸入或供應電子煙，只能處以行政罰，持有者甚至不罰，司法警察查緝動機不足。

官員說，衛生福利部擬增訂製造、販賣、輸入或供應電子煙者的刑責，再處持有電子煙者行政罰，法務部會提供意見並配合修法。

王姓警官指出，將依托咪酯改列一級毒品、提高刑度，當然有嚇阻效果，但難以完全杜絕毒品流通，阻絕源頭、跨部會合作與掌握毒品人口，是需要補強的缺口。

王認為，毒品源頭查緝非警察單一機關能完成，必須跨部會合作，台灣毒品主要來源一是貨櫃、國際郵包，二是漁船走私，要截斷毒品進入，除警察偵辦下游藥腳、販毒網絡，也需要海關、海巡署、檢警合作，並由法務部、衛福部從毒品分級、戒癮治療與再犯防制等面向，提出政策。

警官坦言，毒品人口掌握也是實務難題，毒品人口若未曾入監，僅易科罰金、戒治，警方未必能掌握，因過去基層警察負責查勤區、戶口，熟悉轄內民眾狀況，較易察覺有人涉毒，如今沒有相關業務，警方掌握毒品人口的程度，比過去低了不少。

修法 法務部 毒品

延伸閱讀

政院拍板修法重懲毒駕 卓榮泰：酒毒駕致死傷可沒收車輛

喪屍煙彈氾濫…半個月查獲188青少年涉毒 國教盟籲補足3大缺口

賴清德出席警察節喊「毒駕零容忍」 同時追悼已故全國模範警察陳芊雯

遏止毒駕 政院今通過刑法修正草案 提高刑度

相關新聞

桃園毒蟲飛車逃逸撞死路人 黃世杰籲修法強化檢警權責

桃園今晚發生重大事故，警方為抓毒品嫌疑犯，在街頭上演飛車追逐，結果嫌犯車輛在桃園區經國路敏盛醫院附近失控撞死2名路人；民進黨桃園市長參選人黃世杰稍早在臉書發文哀悼，呼籲相關單位強化緝毒工作。

號誌3分之2不亮 男子闖紅燈撤罰

台中王姓男子開車經西屯區闖紅燈挨罰兩千七百元，他提行政訴訟主張號誌燈故障，台中市交通事件裁決處抗辯稱順向號誌燈面僅三分之二的ＬＥＤ燈不亮；法院勘驗畫面認為，現場燈號「明顯昏暗」，照度不足釀交通風險責任在養護機關，難認王有過失，判撤銷原處分，可上訴。

殺鄰判死撤銷 精神鑑定惹議

男子吳龍滿二○二三年不滿樓上鄰居吵鬧，持刀砍死樓上羅姓夫妻，一、二審都判吳死刑，最高法院認為未完成精神鑑定，前天發回更審；死者之一的蔡女父親不滿，質疑一審就做過鑑定，為何還要再鑑定？痛罵判決「無恥」。

校園唾液快篩 立委憂師扛法律風險

新興毒品氾濫，教育部預計今年九月起將唾液快篩導入校園，國民黨立委葛如鈞質疑，許多學校生輔組長均由教師兼任，教育部宣稱唾液快篩不會增加第一線教師負擔根本是文字遊戲；此外，唾液快篩涉及學生身體權與人格權，教育部在法源未完備前就急著上路，恐讓教師承擔法律風險。

鷹口救鴿 吼嚇鳳頭蒼鷹 不起訴

羅姓女子目睹二級保育類動物鳳頭蒼鷹在草地上叼捕鴿子，怒吼「放開牠」並拍攝影片上傳社群網站Threads，經民眾檢舉涉干擾自然捕食行為，警方依違反野生動物保育法送辦。台北地檢署認定，羅女除了喝斥，沒有持藥物、器物或其他方式干擾，未達騷擾程度，處分不起訴。

發現野生動物 「三不」避觸法

羅姓女子嚇阻鳳頭蒼鷹叼捕鴿子，遭民眾檢舉違反野生動物保育法，檢方不起訴，台北市動物保護處表示，法條上對騷擾動物認定確實較為嚴謹，通常是有長期干擾或導致動物傷殘等具體影響才會起訴，民眾若發現野生動物，仍應遵守「三不原則」避免觸法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。