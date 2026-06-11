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桃園毒駕竄逃撞死2路人 張善政重話：一定究責到底

「專利背後靈」殺進AI鏈…台積、大立光接連捲入 全球智財攻防升溫

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桃園毒駕竄逃撞死2路人 張善政重話：一定究責到底

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市桃園區今晚發生警方圍捕毒品嫌犯卻釀成2名無辜市民死亡的重大車禍。桃園市長張善政深夜在臉書表示，對事件發生非常痛心，也對肇事嫌犯予以最嚴厲譴責，他已要求警察局全力配合檢調偵辦，向上溯源追查毒品供應鏈，絕不容許毒品持續危害社會。

今晚8時27分，桃園警方追緝涉嫌毒品案的30歲張姓男子，追緝路線從春日路延伸至經國路一帶，嫌犯疑因高速逃逸，行經經國路與天祥三街口緊鄰敏盛醫院時，車輛失控衝撞路邊停等紅綠燈的2名男性行人，再撞上路旁電信箱，撞擊力道驚人，車頭嚴重毀損，引擎也噴飛脫落。遭撞行人分別為50歲及40歲男子，2人均OHCA，送醫不治；張姓駕駛因撞擊受困車內，由消防人員動用破壞器材協助脫困後昏迷送醫。

張善政表示，今晚發生令人痛心的重大事故，一名涉毒嫌犯為逃避警方查緝，竟在逃逸過程中高速衝撞，造成2位無辜市民不幸離世，根據警方初步調查，嫌犯車內查獲毒品，涉嫌毒駕並危險逃逸，最終釀成無法挽回的悲劇。

張善政說，對於2位不幸罹難的市民，他感到非常沉痛，也要向家屬表達最深的哀悼，市府已責成社會局、衛生局及警察局全力協助家屬處理後續事宜，提供一切必要協助，陪伴家屬度過最艱難的時刻。

張善政也對肇事嫌犯予以最嚴厲的譴責，他說，毒品不只摧毀吸毒者的人生，更可能奪走無辜民眾的生命，毒品犯罪絕不是個人行為，而是對整個社會安全的重大威脅。

張善政表示，他已要求警察局全力配合檢調偵辦，向上溯源、徹底追查毒品來源及背後供應鏈，絕不容許毒品持續危害社會。2條寶貴生命在瞬間消逝，令人無比痛心，市府會全力協助家屬，也會持續強化緝毒與治安工作，守護市民安全，他要再次向罹難者及家屬表達最深的哀悼，也一定會究責到底。

桃園警方在經國路、天祥三街口圍捕毒嫌時，嫌犯車輛失控衝撞路旁變電箱，強大撞擊力道連引擎也噴飛，2名正在路口停等號誌的行人意外遭波及，連同昏迷的肇事駕駛共3人重傷、命危。記者陳恩惠／攝影
桃園警方在經國路、天祥三街口圍捕毒嫌時，嫌犯車輛失控衝撞路旁變電箱，強大撞擊力道連引擎也噴飛，2名正在路口停等號誌的行人意外遭波及，連同昏迷的肇事駕駛共3人重傷、命危。記者陳恩惠／攝影

張善政 桃園 毒品

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