桃園毒蟲躲警追捕…撞路口2行人引擎噴飛 3人重傷送醫

桃園市桃園區今晚發生警匪追逐卻釀重大事故，桃園警方圍捕毒蟲時，行經經國路、天祥三街口緊鄰敏盛醫院時，嫌犯車輛失控衝撞路邊停等紅綠燈的2行人，再衝撞路旁電信箱，強大撞擊力道連引擎也噴飛，2行人連同昏迷的肇事駕駛共3人重傷、命危，目前分別送往不同醫院救治中。 肇事駕駛是否涉及毒駕？仍待檢驗。

2遭撞擊的路人失去呼吸心跳OHCA，分別是50歲男子，頭部大面積撕裂傷、四肢開放性骨折；另名為40歲男子頭部多處撕裂傷，右膝斷肢；救護人員施以CPR、AED急救，並完成傷口清洗、包紮止血及頸圈、長背板固定等處置後，分別送往經國敏盛醫院及聖保祿醫院搶救。

另外，涉案自小客車駕駛為30歲張姓男子，因撞擊受困車內，消防人員動用破壞器材協助脫困，經救護人員初步處置後，駕駛昏迷，送衛生福利部桃園醫院救治。

119勤指中心今晚8時27分接獲報案，指桃園區經國路與天祥三街口發生車禍，立即派遣第一大隊大有分隊前往救援。消防人員到場後發現，現場為1輛白色五門小客車撞傷行人事故，共有3名男性傷患。

據了解，桃園分局警方當時疑似正追查涉嫌毒品案的30歲張姓男子，追緝路線從春日路延伸至經國路一帶，嫌犯疑因高速逃逸，在敏盛醫院附近失控衝撞路口2行人，再撞上電信箱。

現場撞擊力道驚人，不僅車頭嚴重潰縮，車輛引擎更直接脫落飛出，零件散落路面，電信箱也遭猛烈撞毀，周邊一片狼藉，吸引大批民眾圍觀。

消防局此次共出動消防人員15名、消防車1輛及救護車6輛，合計7輛救援。至於警方是否依規定執行追緝、嫌犯身分、是否涉及毒駕或其他違法情形，以及事故發生的確切原因，目前均由警方調查釐清中。

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嫌犯駕車失控撞上路旁變電箱，意外波及正在停等號誌的２名男子，造成三人均重傷送醫。圖／記者陳恩惠翻攝

桃園警方在經國路、天祥三街口圍捕毒嫌時，嫌犯車輛失控衝撞路旁變電箱，強大撞擊力道連引擎也噴飛，2名正在路口停等號誌的行人意外遭波及，連同昏迷的肇事駕駛共3人重傷、命危。記者陳恩惠／攝影