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柯文哲貪汙案上二審…端木正改口「認罪」 法院仍延長科控8月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率等案上訴二審，會計師端木正原否認犯罪，但他上訴後坦承犯行，盼不要繼續科技監控，台灣高等法院合議庭今仍裁定前木可公關公司負責人李文娟、端木正自6月15日起延長以個案手機定時拍照報到的科技監控8月，這是全案進入二審以後法官作出的「第1件」裁定。

柯文哲案一審共11名被告接受審判，除台北市前副市長彭振聲、都委會前執秘邵珮判決緩刑確定之外，有9名被告要再戰二審；台灣高等法院上月25日分案，由呂寧莉任受命法官、邱滋杉擔任審判長，劉兆菊任陪席法官共組合議庭審理。

一審李文娟依共同公益侵占等罪判應執行有期徒刑1年4月，端木正依行使業務登載不實罪判處有期徒刑1年，2人過去的科技監控強制處分期限，即將於本月14日屆滿。

李文娟的律師主張，李文娟所涉刑度不重，且已提出150萬元具保金，目前無收入，不具謀生能力，無逃亡海外生活財力及身份背景，無棄保潛逃的必要，沒有必要再對她施以科技監控處分等。

端木正的律師主張，端木正一審如期到庭，且迄今均按時完成監控線上報到，無疑似接近海港或機場、設備電量過低等異常情形發生，而端木正坦承犯行，一審判處刑期不重，又端木正偵查時已繳付100萬元保證金，目前需照顧年邁母親，無棄保潛逃的可能，沒有再對他延長科技監控的必要。

不過，合議庭裁定指出，我國四面環海，有偷渡潛逃的危險，就我國司法實務經驗以觀，縱命被告提出高額具保金，仍有不顧國内事業、財產及親人棄保潛逃出境情事，因此裁定延長2人的科技監控8月。

會計師端木正。圖／聯合報系資料照片
會計師端木正。圖／聯合報系資料照片

前木可公關公司負責人李文娟。圖／聯合報系資料照片
前木可公關公司負責人李文娟。圖／聯合報系資料照片

京華城 柯文哲 端木正 李文娟

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