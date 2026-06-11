賴清德出席警察節喊「毒駕零容忍」 同時追悼已故全國模範警察陳芊雯

警政署今天舉行「115年警察節慶祝大會」，賴清德總統到場致詞，並頒發「第62屆全國模範警察」獎章，賴清德對全國警察同仁的辛勞表達敬意，更針對近期頻傳的毒駕事故展現強硬態度，強調「毒駕零容忍」，稱政府推動修法，將依托咪酯改列為一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑，並修法沒入電子菸加強行政處分。

賴清德致詞說，警察承擔的國家法治與社會安定的重要責任，無論巡邏、交通、辦案、活動安全，警察同仁都是第一時間趕到依法執行與專業判斷，除了累積人民信任，也讓台灣近十年來暴力刑案發生率持續下降。

他說，面對新興科技發展及犯罪型態快速演變，政府將持續提升科技執法量能、建置防暴效能及強化通訊科技、汰舊換新警用車輛、採購戰術防彈衣與戰術槍套組，全面提升員警的安全設備。

針對詐騙猖獗，賴清德提到去年已把打詐犯罪防制中心法制化，打詐組織編制擴大，要求警方持續追上游、斷金流，系統性瓦解詐騙集團。

關於近期多起毒駕事故，賴清德表示，上周行政院已提出14項作為，全面加大防治力道，包括把依托咪酯改列第一級毒品，凡是製造、運輸、販賣，最高可處死刑，也將推動修法，對於持有電子菸沒入行政罰，並增訂沒入規定，涉犯毒駕除了吊銷駕照，也一律沒入車輛。

最後，賴清德要求警察同仁以「毒駕零容忍」的態度嚴格執法，毒品害人，毒駕更可能奪走無辜生命，要持續打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品，守護個人安全回家的路。

今年度共有29名全國模範警察與15名榮獲警察獎章的資深績優人員，不過溫馨中帶著感傷，其中一名全國模範警察是台北市警中正第一分局警務員陳芊雯，她今年4月間不幸產後離世，今由家屬代為領取榮譽。

陳芊雯生前負責總統維安、陳抗等高強度勤務，全年近乎全天候待命，去年執行特種勤務高達3425場次，無論是國慶大會、外國元首訪台，或是總統府周邊的大小陳抗，她都能妥善規劃部署，有效兼顧民眾權益與秩序維護，優異的表現獲選模範警察實至名歸。

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現場攤位展出國際刑事鑑識權威李昌鈺博士的珍貴文物，包括他警察大學的畢業證書、手稿研究論文等，不僅是李博士投身鑑識科學的軌跡，更代表警察專業精神的傳承。記者翁至成／攝影

現場攤位展出國際刑事鑑識權威李昌鈺博士的珍貴文物，包括他警察大學的畢業證書、手稿研究論文等，不僅是李博士投身鑑識科學的軌跡，更代表警察專業精神的傳承。記者翁至成／攝影

警政署今天舉行「115年警察節慶祝大會」，賴清德總統到場致詞，針對近期頻傳的毒駕事故展現強硬態度，強調「毒駕零容忍」。記者翁至成／攝影