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拚初選期間惡搞同黨議員？新北議員卓冠廷助理貼AI製圖文遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

民進黨新北市議員卓冠廷一名黃姓女助理，今年初於議員初選期間，將陳姓同事利用AI惡搞同黨議員廖宜琨的個人照片結合「初選穩啦，哈囉！我在西班牙！」等文字生成圖文，以通訊軟體轉傳到「樹林人」社群，還留言帶風向開酸，遭新北地檢署依違反個人資料保護法起訴。

黃女遭檢警約談後，隨即於今年1月30日離職。檢警查出，今年1月23日議員初選期間，卓冠廷服務處陳姓專員利用廖宜琨「成功爭取鶯歌工商人行道」廣告看板上的照片，以及因新北市議會公務行程得知廖宜琨參訪西班牙的議會公務行程等資訊，以AI軟體Gemini生成「初選穩啦 哈嘍！我在西班牙！」的圖文傳至工作群組「卓辦在同仁－沒有老闆」。

之後，黃女將該惡搞圖文，以網路暱稱「朱事順利」，加入匿名在地社群「樹林人」並傳送，同時留言「我在網路上看到的＠廖宜琨服務處議座您真的在西班牙嗎可以多發點社群讓我們看看風景嗎」、「好想去但是沒錢」、「西班牙好玩嗎」等內容，隨即引發群組討論「西班牙是什麼意思」、「去西班牙玩，要花20w左右」、「別人在廣告宣傳他在西班牙度假這樣」。

經廖宜琨提告，黃女到案時坦承犯行，陳女也承認圖文為自己製作但未外洩，供稱改圖是因辦公室同事們在揶揄廖宜琨，初選在即卻與議會出國考察，才改圖丟在群組讓同事們笑一笑，直到被告才知圖文被轉傳至樹林人社群，最後獲檢方不起訴。

民進黨新北市議員卓冠廷一名黃姓女助理，今年初於議員初選期間，將陳姓同事利用AI惡搞同黨議員廖宜琨的圖文個人轉傳到「樹林人」社群，還留言帶風向開酸，遭新北地檢署依個資法起訴。圖／聯合報系資料照片
民進黨新北市議員卓冠廷一名黃姓女助理，今年初於議員初選期間，將陳姓同事利用AI惡搞同黨議員廖宜琨的圖文個人轉傳到「樹林人」社群，還留言帶風向開酸，遭新北地檢署依個資法起訴。圖／聯合報系資料照片

廖宜琨 卓冠廷 民進黨

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