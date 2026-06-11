嘉義更保與檢方合作 捐警快篩試劑打擊毒駕

嘉義地檢署與更生保護會嘉義分會今天舉辦「向毒品說不」捐贈儀式，將提供4000劑毒品唾液試紙及快篩試劑予嘉義縣市警察局，支援第一線員警執勤，即時阻斷毒品與毒駕危害。

嘉義地檢署與台灣更生保護會嘉義分會今天舉辦「向毒品說不」捐贈儀式，台灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部保護司長洪信旭等人到嘉義地檢署見證，嘉義縣警察局副局長陳譽仁、嘉義市警察局副局長李茂炎代表受贈。

針對部分毒駕無保請回，張斗輝受訪時說，此現象並非因為快篩試劑量能不足導致，有些可能是及時檢驗的問題，關於此部分，高檢署目前已與相關單位協調，如何在24小時內做出正式的檢驗報告，已與全國各地檢察署、警察局達成共識。

張斗輝致詞時指出，新興毒品及毒駕問題引發社會高度關注，行政院日前已宣布將「依托咪酯」提升為一級毒品，並研議將唾液篩檢入法。

張斗輝強調，高檢署已統合六大緝毒系統全面啟動「全國毒駕掃蕩行動專案」，更保嘉義分會這次捐贈4000劑快篩試劑，正符合中央結合多方力量、從源頭到末端防制毒品危害的方針，為全國跨部會合作樹立極佳示範。

更保嘉義分會主委黃俊森說，秉持「預防勝於治療」初衷，積極籌措民間資源捐贈唾液快篩試劑，期盼成為第一線警察堅實後盾。透過科技物資的挹注，提升緝毒效能、嚇阻毒駕，更希望能及早發現誤入歧途的個案，並及時導入戒癮與輔導資源，共同守護嘉義縣市的社區安全。