快訊

沈玉琳大病初癒被拍抽菸自招「一天3根」 震驚傅子純血癌早逝

花蓮2.7億元營養午餐案往上延燒 副縣長顏新章遭搜索約談

偉大如何造就？西班牙聖家堂建設144年的時代考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義更保與檢方合作 捐警快篩試劑打擊毒駕

中央社／ 嘉義市11日電

嘉義地檢署與更生保護會嘉義分會今天舉辦「向毒品說不」捐贈儀式，將提供4000劑毒品唾液試紙及快篩試劑予嘉義縣市警察局，支援第一線員警執勤，即時阻斷毒品與毒駕危害。

嘉義地檢署與台灣更生保護會嘉義分會今天舉辦「向毒品說不」捐贈儀式，台灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部保護司長洪信旭等人到嘉義地檢署見證，嘉義縣警察局副局長陳譽仁、嘉義市警察局副局長李茂炎代表受贈。

針對部分毒駕無保請回，張斗輝受訪時說，此現象並非因為快篩試劑量能不足導致，有些可能是及時檢驗的問題，關於此部分，高檢署目前已與相關單位協調，如何在24小時內做出正式的檢驗報告，已與全國各地檢察署、警察局達成共識。

張斗輝致詞時指出，新興毒品及毒駕問題引發社會高度關注，行政院日前已宣布將「依托咪酯」提升為一級毒品，並研議將唾液篩檢入法。

張斗輝強調，高檢署已統合六大緝毒系統全面啟動「全國毒駕掃蕩行動專案」，更保嘉義分會這次捐贈4000劑快篩試劑，正符合中央結合多方力量、從源頭到末端防制毒品危害的方針，為全國跨部會合作樹立極佳示範。

更保嘉義分會主委黃俊森說，秉持「預防勝於治療」初衷，積極籌措民間資源捐贈唾液快篩試劑，期盼成為第一線警察堅實後盾。透過科技物資的挹注，提升緝毒效能、嚇阻毒駕，更希望能及早發現誤入歧途的個案，並及時導入戒癮與輔導資源，共同守護嘉義縣市的社區安全。

快篩試劑 嘉義 毒品

延伸閱讀

助警查緝毒駕 中市議員牽線企業捐贈唾液快篩劑

影／超糗！神智不清騎車買毒慘摔 宜蘭警跟監搗破毒窟逮7嫌

新興毒品不只查緝 應關注中輟生、成少共犯

喪屍煙彈氾濫…半個月查獲188青少年涉毒 國教盟籲補足3大缺口

相關新聞

吳龍滿當2童面殺死父母未做精神鑑定死刑撤銷　死者家屬痛罵「無恥」

高雄市苓雅區男子吳龍滿2023年不滿樓上鄰居吵鬧，當著2名幼兒的面持刀將小孩父母羅姓夫婦殺害致死，一、二審都判2個死刑應執行死刑，褫奪公權終身，最高法院審理卻認為吳未作精神鑑定，昨撤銷發回更審，死者蔡女父親今受訪時，哽咽氣罵「無恥」。

賴清德出席警察節喊「毒駕零容忍」 同時追悼已故全國模範警察陳芊雯

警政署今天舉行「115年警察節慶祝大會」，賴清德總統到場致詞，並頒發「第62屆全國模範警察」獎章，賴清德對全國警察同仁的辛勞表達敬意，更針對近期頻傳的毒駕事故展現強硬態度，強調「毒駕零容忍」，稱政府推動修法，將依托咪酯改列為一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑，並修法沒入電子菸加強行政處分。

台中男路中央睡15分鐘 警憂意外急破窗 一驗又是毒駕

全台嚴查毒駕，仍有不少人心存僥倖，台中陳姓男子今一早6點多開車等紅燈竟睡著，後方大貨車長按喇叭竟叫不醒，警方獲報到場拍窗也沒反應，因擔心駕駛發生意外趕緊破窗，陳這時才睡眼惺忪稱「不舒服」，但經唾液快篩呈安非他命、K他命陽性反應，依公共危險罪遭送辦。

毒駕零容忍 苗檢21天偵結起訴逃逸移工 求刑1年3個月

阮姓越南逃逸移工上個月21日凌晨涉嫌毒駕上路，苗栗縣竹南警方攔檢查獲，尿液驗出安非他命等4種毒品成分超標，苗栗地檢署今天偵結，依公共危險罪嫌起訴，求刑1年3個月。

吃荔枝酒測超標？苗警局證實是真的 要求員警執勤提供民眾先漱口

荔枝正值產季，苗栗縣議會昨天、今天接連有議員質詢吃荔枝酒測值可能超標，縣警局長李忠萍證實是直的，警方除了有酒駕嫌疑才實施酒測，當事人也可以先漱口才酒測，避免吃荔枝等水果殘留在口腔的酒精影響準備性。

羈押案八成是毒品詐欺 法務部黃謀信：刪除事由影響國家肅清毒品打詐

立法院司法及法制委員會今審查「刑事訴訟法」修正案，外界稱「柯文哲條款」，針對刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押事由，法務部政務次長黃謀信表示，法務部統計核准羈押案件中，詐欺和毒品占比將近八成，若未來刪除串供證羈押事由，將嚴重影響司法檢察實務，也會影響國家打詐、肅清毒品案件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。