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台中男路中央睡15分鐘 警憂意外急破窗…一驗又是毒駕
全台嚴查毒駕，仍有不少人心存僥倖，台中陳姓男子今一早6點多開車等紅燈竟睡著，後方大貨車長按喇叭竟叫不醒，警方獲報到場拍窗也沒反應，因擔心駕駛發生意外趕緊破窗，陳這時才睡眼惺忪稱「不舒服」，但經唾液快篩呈安非他命、K他命陽性反應，依公共危險罪遭送辦。
台中第六分局西屯派出所今上午6點30分獲報，西屯區青海路、河南路口有1輛小客車停在路中，駕駛疑似昏睡，當時綠燈起步後方大貨車見前車一動也不動，駕駛也下車拍車窗試圖叫喚都沒反應。
警方獲報到場，發現駕駛疑失去意識、多次呼叫仍沒反應，擔心他恐發生意外只好先行破窗，見陳男（21歲）坐在駕駛座上呼呼大睡，至少停在路中睡了15分鐘後才醒。
警方告知他「怕你死在裡面，就先破窗了啊」，陳意識模糊、一臉睏意，後來才表示自己身體不舒服，但警方在他車內查獲第二、第三級毒品咖啡包，另經唾液快篩也呈現安非他命、K他命陽性反應，顯有毒駕行為，依毒品、公共危險等罪嫌移送，檢方預計將聲請羈押。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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