毒駕零容忍…苗檢21天偵結起訴逃逸移工 求刑1年3個月

阮姓越南逃逸移工上個月21日凌晨涉嫌毒駕上路，苗栗縣竹南警方攔檢查獲，尿液驗出安非他命等4種毒品成分超標，苗栗地檢署今天偵結，依公共危險罪嫌起訴，求刑1年3個月。

毒駕案近來層出不窮，苗檢強調遵循法務部毒駕零容忍，及高等檢察署強化毒駕查緝執法專案會議指示，採取強力查緝，從嚴追訴，依法聲請羈押，請求法院從重量刑，及審慎考量是否准予易科罰金執法方針，打擊毒駕犯罪。

起訴書指出，阮姓逃逸移工上個月21日凌晨1點10分開車在竹南竹南鎮天文路，因行車搖擺不定，警方攔查在車內查獲1小包愷他命、6支愷他命香菸、1組K盤，採反驗出安非他命、甲基安非他命、去甲基愷他命、愷他命濃度，達行政院公告之品項及濃度值以上。

阮男施用毒品後駕駛動力交通工具上路，涉嫌公共危險案件，苗栗地檢署檢察官張亞筑收案，當天即向法院聲請羈押獲准，今天偵查終結，認為阮曾有毒駕行為，雖均未造成傷亡，然見其漠視一般往來之公眾交通安全，具體求處有期徒刑1年3月，以示懲罰。

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