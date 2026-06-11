吃荔枝酒測超標？苗警局證實「是真的」 要求員警執勤提供民眾先漱口

荔枝正值產季，苗栗縣議會昨天、今天接連有議員質詢吃荔枝酒測值可能超標，縣警局長李忠萍證實是真的，警方除了有酒駕嫌疑才實施酒測，當事人也可以先漱口才酒測，避免吃荔枝等水果殘留在口腔的酒精影響準備性。

縣議會總質詢議程，議員黃芳椿今天播放網路流傳一段吃完1顆荔枝隨即酒測，結果險些超標的影片，黃芳椿認為如果是真的，可能被有心人利用，假吃荔枝掩護酒駕，李忠萍答覆質詢時，表示「這是真的」。

李忠萍指出，因荔枝、榴槤等水果，吃過後會在口腔殘留酒精，因此如果馬上酒測，確實可能會有酒精濃度，要求員警執勤酒測，如果民眾反映有吃荔枝等狀況，提供礦泉水漱口後檢測。

此外，議員徐永煌前天質詢，也表示收到陳情，沒有喝酒駕肇事，但因吃了荔枝、麵包，酒測值0.26，酒測超標移送法辦，但當事人到醫院自費抽血檢測，血液酒精濃度零，李忠萍答詢說，警方會將抽血結果報告，一併檢附給檢察官裁量。

警方指出，警方實施酒測，一開始因當事人有臉紅等可能飲酒，才會實施酒測，當事人因擔心吃荔枝等水果或食物，造成酒精殘留在口腔，也可以漱口後酒測。

苗栗縣員徐永煌、黃芳椿（圖）在議會總質詢，昨天、今天接連質詢吃荔枝酒測值可能超標。記者范榮達／攝影

苗栗縣員徐永煌（圖）、黃芳椿在議會總質詢，昨天、今天接連質詢吃荔枝酒測值可能超標。記者范榮達／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康