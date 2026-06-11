羈押案八成是毒品詐欺 法務部政次：刪除事由影響國家肅清毒品打詐

立法院司法及法制委員會今審查「刑事訴訟法」修正案，外界稱「柯文哲條款」，針對刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押事由，法務部政務次長黃謀信表示，法務部統計核准羈押案件中，詐欺和毒品占比將近八成，若未來刪除串供證羈押事由，將嚴重影響司法檢察實務，也會影響國家打詐、肅清毒品案件。

黃謀信指出，經實務上統計，目前核准羈押案件中，詐欺和毒品占比將近八成，如果未來羈押的事由刪除串供證的話，將會嚴重影響後續依托咪酯、打詐案的追查；這對警察、檢察實務、或是司法檢查實務來講，是影響非常非常大的，會影響整個國家未來毒品，及打詐的肅清與追查。

草案中偵查中羈押期限從二個月縮短成1個月，且對人詢（訊）問階段的時間起算，提前至「搜索程序」。黃謀信表示，這對於目前檢警共用24小時追擊犯罪，會產生非常非常嚴重的影響，也不符合「刑事訴訟法」原理跟原則。

媒體提問關於檢察官不能夜間偵訊，黃謀信指出，檢察官偵查案件是「浮動狀態」，常有案件因「有串共犯、滅證之虞」必須在夜間保全證據，檢察官必須在夜間偵訊，如果未來檢察官不能在夜間偵訊，恐怕相關被告及證據會在夜間滅失，被告也會逃亡。

媒體提問毒駕刑度加重案，黃謀信指出，毒駕的刑度加重、全面性的提高是國家未來政策，草案都是往上提升一級來加重刑度，詳細情形尚在行政院審議。

立法院司法法制委員會上午審查民眾黨團提出的《刑訴法》部分條文修正案等，法務部次長黃謀信表示，目前核准羈押案件裡，詐欺、毒品比例占將近八成，未來羈押事由刪除「串供證」，會影響整個國家未來毒品、打詐肅清的追查。記者曾吉松／攝影

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