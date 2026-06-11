新北公布毒駕累犯 4次毒駕的他遭註銷駕照禁考10年

毒品會影響駕駛人的判斷力、反應速度及專注力，危險程度不亞於酒駕。新北市交通事件裁決處今公布酒（毒）駕累犯名單，共18人，其中，男子潘懋自108年7月至今已4次毒駕，遭註銷駕照並禁考10年外，另遭警方依公共危險罪移送法辦。

交通裁決處處長李忠台表示，毒駕不僅違法，更對自身及其他用路人安全造成嚴重威脅。 依道路交通管理處罰條例第35條規定，毒駕除須負起違反行政法責任，面臨高額罰款、吊扣或吊銷駕照處分外，更可能涉及毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌，須負起刑事責任；即使已受到法院刑事判決，相關行政處分仍須依法執行，不會因此免除。

李忠台指出，為提高社會對毒駕危害的重視，自今年6月起，新北市除持續依法公告毒駕累犯名單外，也同步提供相關資訊予警察機關加強宣導，希望透過公開透明機制，提升民眾對毒品及毒駕風險的警覺。

裁決處表示，中央目前正研議修正道路交通管理處罰條例，未來毒駕處分將更趨嚴格，包括施用第一級、第二級毒品後駕車者將一律吊銷駕照、提高罰鍰金額，並研議針對明知駕駛人毒駕仍搭乘車輛的乘客增訂連帶處罰規定。此外，毒駕違規者未來也可能須完成戒癮治療或相關講習後，才能重新考領或換發駕照。

北市交通事件裁決處今公布酒（毒）駕累犯名單。圖／新北交通裁決所提供

男子潘懋自108年7月至今已4次毒駕，遭註銷駕照並禁考10年外，另遭警方依公共危險罪移送法辦。圖／交通裁決所提供

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