聽新聞
0:00 / 0:00
立委提羈押事由刪「串供證」 法務部：影響毒品、打詐肅清追查
立法院司法法制委員會上午審查《刑訴法》部分條文修正案等，立委推刑事訴訟法修正案，擬刪勾串羈押事由，引起各界討論。法務部次長黃謀信表示，目前核准羈押案件裡，詐欺、毒品比例占將近八成，未來羈押事由刪除「串供證」，會影響整個國家未來毒品、打詐肅清的追查。
立法院司法法制委員會上午審查《刑訴法》部分條文修正案等，針對此次修法內容，包括廢除串證作為羈押理由、高院抗告審應自為裁定、禁止檢察官夜間訊問等，法務部政務次長黃謀信表示，根據統計目前核准羈押案件中，詐欺及毒品案占8成，如果未來羈押事由刪除「串供證」，將嚴重影響後續依托咪酯的追查以及打詐案，這對警察檢察實務來說影響非常大，會影響整個國家未來毒品、打詐肅清的追查。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。