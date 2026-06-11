立委提羈押事由刪「串供證」 法務部：影響毒品、打詐肅清追查

立法院司法法制委員會上午審查《刑訴法》部分條文修正案等，立委推刑事訴訟法修正案，擬刪勾串羈押事由，引起各界討論。法務部次長黃謀信表示，目前核准羈押案件裡，詐欺、毒品比例占將近八成，未來羈押事由刪除「串供證」，會影響整個國家未來毒品、打詐肅清的追查。

立法院司法法制委員會上午審查《刑訴法》部分條文修正案等，針對此次修法內容，包括廢除串證作為羈押理由、高院抗告審應自為裁定、禁止檢察官夜間訊問等，法務部政務次長黃謀信表示，根據統計目前核准羈押案件中，詐欺及毒品案占8成，如果未來羈押事由刪除「串供證」，將嚴重影響後續依托咪酯的追查以及打詐案，這對警察檢察實務來說影響非常大，會影響整個國家未來毒品、打詐肅清的追查。

立法院司法法制委員會上午審查民眾黨團提出的《刑訴法》部分條文修正案等，法務部次長黃謀信表示，目前核准羈押案件裡，詐欺、毒品比例占將近八成，未來羈押事由刪除「串供證」，會影響整個國家未來毒品、打詐肅清的追查。記者曾吉松／攝影

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885