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高雄小貨車撞毀福斯轎車側翻　駕駛拒毒測無法「金雞獨立」被罰18萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子昨晚8時40分許駕小貨車載妻子行經高市仁德路，撞毀路邊福斯轎車、貨車側翻，夫妻受輕傷；張無酒駕行為，但卻拒毒測，警方當場實施觀測表，張因無法單腳獨立，被認定不能安全駕駛，被依公共危險罪送辦，並開罰18萬、車輛移置保管。

林園分局指出，53歲張姓男子昨晚8時40分許，駕駛自小貨車搭載妻子沿仁德路西往東行駛，車子突失控自撞停放於路旁的福斯轎車後，貨車側翻在地，事故導致福屋車身毀損，所幸張和妻子僅受輕傷未送醫。

警方到場處理事故，對張男施以酒測，無酒駕行為，警方懷疑張施用毒品，但張拒絕毒品唾液快篩試劑測試，警方依規定實施觀測表。

張男在其中一項「單腳獨立」項目，無法以單腳站立，被警方認定「致不能安全駕駛」，當場將張上銬帶返所偵辦；警詢後，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦；另依道路交通管理處罰條例第35條第4項舉發可處以18萬罰單，車輛移置保管。

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張姓男子昨晚8駕小貨車載妻子行經高市仁德路，撞毀路邊福斯轎車、貨車側翻，張無酒駕卻拒毒測，因無法單腳獨立，被開罰18萬。記者石秀華／翻攝
張姓男子昨晚8駕小貨車載妻子行經高市仁德路，撞毀路邊福斯轎車、貨車側翻，張無酒駕卻拒毒測，因無法單腳獨立，被開罰18萬。記者石秀華／翻攝

張姓男子昨晚8時40分許駕小貨車載妻子行經高市仁德路，撞毀路邊福斯轎車、貨車側翻，張無酒駕卻拒毒測，因無法單腳獨立，被開罰18萬。記者石秀華／翻攝
張姓男子昨晚8時40分許駕小貨車載妻子行經高市仁德路，撞毀路邊福斯轎車、貨車側翻，張無酒駕卻拒毒測，因無法單腳獨立，被開罰18萬。記者石秀華／翻攝

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