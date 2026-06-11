深夜持手機「單手騎車」！ 安平警取締違規逮捕毒駕男

40歲陳姓男子昨天深夜11時許騎機行經台南市安平區安平路時，邊持手機邊單手騎車，員警覺得可疑，上前攔查，發現陳的精神狀態異常，且身上散發疑似毒品氣味；經採集唾液檢測，確認又是毒駕，詢問後今天依毒品及公共危險罪嫌移送偵辦，分局今年已攔查72件毒駕。

台南市警第四分局安平派出所員警昨天晚間11時許巡邏時，在安平路發現陳姓男子持手機騎車，上前取締違規；結果員警盤查過程發現陳有毒品前科、當下精神狀態異常，身上散發疑似毒品氣味，詢問後，陳承認施用毒品後騎車上路，將他逮捕帶回派出所。

警方採集陳的唾液初步檢測，一級毒品鴉片類、二級毒品甲基安非他命均呈陽性反應，隨即依法採集尿液初篩，亦呈ㄧ、二級毒品陽性反應，詢問後依毒品及公共危險罪移送台南地檢署偵辦；第四分局統計，今年1月迄今，分局已攔查72件毒駕，本月則有攔查7件。

分局指出，轄區安平區為台南市重要觀光區域，包括安平古堡、安平老街、漁光島及觀夕平台等熱門景點，每逢假日吸引大量遊客造訪，人車往來頻繁；為確保用路人安全，安平警持續規劃路檢及交通稽查勤務，針對重要幹道、易肇事路段及治安熱點加強攔查取締。

分局長廖水池表示，警方將持續透過強化查緝及交通安全宣導雙管齊下，提升民眾法治觀念與用路安全意識；呼籲民眾勇敢拒絕毒品誘惑，切勿施用毒品，更不可於施用後駕駛車輛，警方查緝毒駕工作不停歇，展現守護市民與遊客安全的決心。

第四分局指出，轄區安平區為台南市重要觀光區域，包括安平古堡、安平老街、漁光島及觀夕平台等熱門景點，將持續加強取締毒駕。記者袁志豪／翻攝

第四分局指出，轄區安平區為台南市重要觀光區域，包括安平古堡、安平老街、漁光島及觀夕平台等熱門景點，將持續加強取締毒駕。記者袁志豪／翻攝

第四分局指出，轄區安平區為台南市重要觀光區域，包括安平古堡、安平老街、漁光島及觀夕平台等熱門景點，將持續加強取締毒駕。記者袁志豪／翻攝

第四分局指出，轄區安平區為台南市重要觀光區域，包括安平古堡、安平老街、漁光島及觀夕平台等熱門景點，將持續加強取締毒駕。記者袁志豪／翻攝

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