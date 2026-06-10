影／超糗！神智不清騎車買毒慘摔 宜蘭警跟監搗破毒窟逮7嫌

宜蘭警分局執行斷源緝毒專案，近日接連搗破毒窟逮7嫌，尤其7日跟監一名潘姓男子時，吸毒潘男騎車急著要去買毒，半途因神智不清，連人帶車慘摔，超糗過程全被行車紀錄器拍下，連埋伏的員警也忍不住偷笑。警方跟隨摔車毒蟲循線找到藥頭，攻堅逮人，一舉破獲販毒據點。

宜蘭警方3天內破獲三件毒駕及販毒案，尤其7日這名37歲潘男從宜蘭市騎車到羅東鎮，一路上已經被警方盯上，潘男鑽入巷內，恍神慘摔的畫面全被拍下，跌倒起身時一度站不穩，看了摔傷的腳後繼續騎，直到抵達羅東鎮一處民宅買毒，51歲林姓藥頭開門時，警方上前強勢攻堅，壓制藥頭及潘男等人。

警方在屋內搜出海洛因、安非他命共10多包，以及近期氾濫的依托咪酯（喪屍煙彈）3包、菸油2瓶與大麻、電子磅秤、分裝袋等大批證物，成功阻斷毒品流入市面。

落網的潘姓買家經唾液快篩呈現毒品陽性反應，當場被依毒駕現行犯逮捕。宜蘭警分局隨後於9日擴大溯源連破2案，三起案件都是因為查獲毒駕後向上揪出藥頭，7名毒蟲依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。

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37歲潘姓毒蟲騎車急著要去向藥頭買毒，半途因神智不清慘摔車，站起來看看受傷的腳，他最後被員警跟監，循線破獲販毒據點。圖／警方提供