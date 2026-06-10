快訊

買房選公寓或大樓？比較實價登錄資料 台北市同樣40坪價差破千萬

傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院11日提修法 毒駕致死、致重傷、再犯全加重罰責

中央社／ 台北10日電
警察攔檢示意圖。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
警察攔檢示意圖。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

為強化防制毒品與毒駕行政院卓榮泰日前拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共14項因應策略，行政院會明天也將討論、通過刑法第185條之3修正草案等修法，全面提高毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死、毒駕再犯致重傷、毒駕再犯致死等法定刑度。

卓榮泰4日在行政院會拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕等14項因應策略，包含毒駕致死刑責將提升、製造或運輸依托咪酯（喪屍煙彈）最重可判死刑、毒駕致死終身吊銷駕照、持有電子煙可罰新台幣10萬元等政策方向，將陸續提出相關修法。

依據現行法規，酒駕、毒駕者處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金，若為現役軍人，罰金上限為40萬元；酒駕、毒駕因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金，若致重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

為遏制毒駕，行政院會明天將通過「中華民國刑法」第185條之3修正草案及「陸海空軍刑法」第54條修正草案，全面提高毒駕相關刑責。

政院人士指出，此次所提刑法、陸海空軍刑法修法有3大重點，一是「全面加重罰責」，無論毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死，乃至再犯毒駕致重傷、致死，刑法中的刑罰都將大幅提高。

政院人士說，其次，陸海空軍刑法的罰金額度也會比刑法所規範再加重；第三是無論酒駕、毒駕肇事致人於死或重傷都將「沒收車輛」，希望能防止酒駕、毒駕，也嚇阻他人無正當理由把車輛提供給飲酒、吸毒者使用，藉此達到一般預防與特別預防的雙重目的。

外界關注毒駕致死最高刑期的提升幅度，政院人士表示，行政院會拍板後將對外說明。法務部次長黃謀信日前解釋，刑責加重的調整必須考慮到衡平性、比例原則以及考量各界意見，整體而言，毒駕刑責就是朝提升的方向修正。

毒駕 卓榮泰 行政院 酒駕 刑法

延伸閱讀

以前沒法可管電子煙煙具 卓揆：未來看到一律沒入 首罰3萬嚴查毒駕

毒駕猖狂 政院打黑反毒小組 季連成督導

新興毒品不只查緝 應關注中輟生、成少共犯

南投檢警打擊毒駕 1天聲押2毒駕案法院裁准

相關新聞

行政院11日提修法 毒駕致死、致重傷、再犯全加重罰責

為強化防制毒品與毒駕，行政院長卓榮泰日前拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共14項因應策略，行政院會明天也將討論、通過刑法...

以前沒法可管電子煙煙具 卓揆：未來看到一律沒入 首罰3萬嚴查毒駕

毒駕事件頻傳，行政院長卓榮泰今天說，政府要以追根究底的方式，從源頭抓緊，嚴查嚴辦街頭毒駕；針對電子煙煙具，他表表示「以前看到電子煙的煙具，沒有法律可以管理，以後看到電子煙煙具一律沒入，首次就要罰3萬。」

電子煙大戶涉毒遭控只罰20萬 衛生局：當時查無毒品

54歲黃姓男子去年在嘉義縣販售電子煙，遭嘉義縣衛生局裁罰20萬元，今年又在嘉義市另起爐灶，遭查獲市值6千萬元依托咪酯及電子煙主機，外界質疑去年疏縱犯罪。嘉義縣衛生局回應，當時警方並未查獲毒品，因此未移送偵辦，僅由衛生局依法行政裁罰。

武士刀砍死人重刑犯逃亡14年 柬埔寨詐騙園區落網今押解返台

男子施宜璋聚眾鬥毆持小武士刀殺人，14年前潛逃出境，加上其他案件被判刑16年4月確定，遭發布通緝，今年2月在柬埔寨詐騙園區落網，刑事局今將他押解返台，解送桃園地檢署歸案。

台中昨連傳4件毒駕...檢方全部聲押獲准 2周內已20人毒駕收押

全台針對毒駕大掃蕩，台中警方昨再查獲失聯移工、另案搜索被告等4人，分別吸食、持有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，台中地檢署將4人向台中地院聲押全數獲准，中檢也統計自5月27日至6月9日，一共已聲押20名毒駕被告獲准。

修「柯文哲條款」法務部提說帖 影響台積電內鬼、醫美偷拍案偵辦

立法院司法及法制委員會明審查被視作「柯文哲條款」的刑事訴訟法羈押規定，法務部提說帖認為，如果貿然刪除勾串事由，將影響發展中的醫美集團偷拍案之偵辦，並衝擊犯罪被害人權益，修法不能犧牲社會治安與國家刑罰權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。