行政院11日提修法 毒駕致死、致重傷、再犯全加重罰責

為強化防制毒品與毒駕，行政院長卓榮泰日前拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共14項因應策略，行政院會明天也將討論、通過刑法第185條之3修正草案等修法，全面提高毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死、毒駕再犯致重傷、毒駕再犯致死等法定刑度。

卓榮泰4日在行政院會拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕等14項因應策略，包含毒駕致死刑責將提升、製造或運輸依托咪酯（喪屍煙彈）最重可判死刑、毒駕致死終身吊銷駕照、持有電子煙可罰新台幣10萬元等政策方向，將陸續提出相關修法。

依據現行法規，酒駕、毒駕者處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金，若為現役軍人，罰金上限為40萬元；酒駕、毒駕因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金，若致重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

為遏制毒駕，行政院會明天將通過「中華民國刑法」第185條之3修正草案及「陸海空軍刑法」第54條修正草案，全面提高毒駕相關刑責。

政院人士指出，此次所提刑法、陸海空軍刑法修法有3大重點，一是「全面加重罰責」，無論毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死，乃至再犯毒駕致重傷、致死，刑法中的刑罰都將大幅提高。

政院人士說，其次，陸海空軍刑法的罰金額度也會比刑法所規範再加重；第三是無論酒駕、毒駕肇事致人於死或重傷都將「沒收車輛」，希望能防止酒駕、毒駕，也嚇阻他人無正當理由把車輛提供給飲酒、吸毒者使用，藉此達到一般預防與特別預防的雙重目的。

外界關注毒駕致死最高刑期的提升幅度，政院人士表示，行政院會拍板後將對外說明。法務部次長黃謀信日前解釋，刑責加重的調整必須考慮到衡平性、比例原則以及考量各界意見，整體而言，毒駕刑責就是朝提升的方向修正。