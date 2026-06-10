以前沒法可管電子煙煙具…卓揆：未來看到一律沒入 首罰3萬嚴查毒駕

毒駕事件頻傳，行政院長卓榮泰今天說，政府要以追根究底的方式，從源頭抓緊，嚴查嚴辦街頭毒駕；針對電子煙煙具，他表表示「以前看到電子煙的煙具，沒有法律可以管理，以後看到電子煙煙具一律沒入，首次就要罰3萬。」

卓榮泰今天到基隆參拜三處土地公，他致詞時提及毒駕問題，卓揆說，對於毒駕政府要以追根究底的方式，從源頭抓緊，嚴查街頭毒駕，未來只要抓到一定嚴辦。未來依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）從第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑；同時也研議唾液快篩入法，加大檢驗量能

「以前看到電子煙的煙具，沒有法律可以管理，看到煙具也沒有辦法，以後看到電子煙煙具一律沒入，第一次就罰3萬，再犯就6萬。」卓榮泰表示，毒駕者將吊銷駕照且3年內不得考照，而毒駕致人重傷或死亡者、二次毒駕者則終身吊銷駕照，且車輛一律沒入，不要再街頭造成公共危險。

卓揆說，對持有電子煙者納入行政罰，並增訂沒入規定，已請衛福部儘速修正菸害防制法。

卓勞泰指出，政府要一步一步加緊速度根絕毒駕，減少社會成本，已請行政院3位政委處理毒駕問題，政委陳時中管理毒品的檢驗、化驗；政委林明昕從法制化修法過程趨嚴來整治毒駕；政委季連成直接代表行政院督導檢警調憲海巡關務等六大緝毒系統，全面展開掃毒工作，把能量大為提升。

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